El Athletic lo dejó irse gratis al Mallorca y ahora se sale en su filial

Tras una serie de cesiones en el Gernika, el Arenas y el Teruel, Aimar Peña hizo las maletas en verano y ahora está sorprendiendo con su rendimiento en el Mallorca B, donde suma 13 goles en 16 partidos

Más allá de la posible salida de Urko Izeta, con un sinfín de pretendientes en Segunda división pero con un precio prohibitivo para casi todos ellos (2 millones de euros), el Athletic Club no planea realizar ningún otro movimiento en este mercado de enero. Salvo sorpresa, ninguno de los cedidos será tampoco repescado, pese al buen rendimiento de jugadores como Peio Canales o Unai Vencedor. Pero en el filial sí se ha producido la salida de Txus Vizcay, cedido al Arenas, lo que deja al Bilbao Athletic con dos puntas que están bajo el radar de Ernesto Valverde: Asier Hierro, que ya ha debutado esta campaña, e Ibai Sanz, que llama a la puerta a base de goles. Además, también puede promocionar desde el Basconia Manex Lozano. En ellos reside a día de hoy la esperanza de ver en San Mamés a un nuevo goleador surgido de la cantera.

Mientras tanto, el pasado verano tuvo que hacer las maletas otro ariete que durante años fue considerado una de las perlas de Lezama. Aimar Peña se marchó gratis al Mallorca y allí, con 22 años recién cumplidos, está cuajando una gran temporada que está llamando mucho la atención. No en vano, suma 13 goles en 16 partidos con el filial bermellón, que compite en Tercera RFEF, destacando sobre todo por su velocidad, disparo con ambas piernas y un gran remate de cabeza, gracias a sus 187 centímetros de altura.

Aduriz no dudó en pescarlo para el Mallorca

No es casualidad que en la secretaría técnica del club balear trabaje Aritz Aduriz, que conocía de sobra a a este segundo punta formado desde alevines en el Athletic. También la presencia de Jagoba Arassate en el banquillo del primer equipo fue un punto a su favor. Y es que el gran objetivo de Aimar Peña no es otro que entrar en la dinámica de trabajo de la plantilla que adiestra el técnico vasco.

Firmó por una campaña, pero puede ampliar hasta 2027 de forma automática

Para ello, se está destapando en un Mallorca B que se encuentra segundo en la tabla y pelea por el ascenso directo. En caso de lograrlo, renovará automáticamente, pues el atacante nacido en Elorrio, que llegó a ser internacional en tres ocasiones por la selección española sub 18, firmó por una sola temporada y otra segunda condicionada a ese logro colectivo, como apunta el diario As.

Así fue el paso de Aimar Peña por el Athletic Club

En su etapa como rojiblanco, Aimar Peña dejó buenos números en sus dos cursos como juvenil: 16 y 14 goles. Ya en la 22/23 dio el salto al Basconia y firmó 6 tantos en 23 partidos, mientras que la campaña siguiente sumaba 3 dianas en 12 choques cuando fue cedido en enero al Gernika. Ya no volverá a la disciplina bilbaína, después de haber realizado una pretemporada con su primer filial. Así, la pasada campaña la comenzó también a préstamo en el Arenas, a las órdenes de Ibai Gómez, y la acabó en el Teruel, donde contribuyó al acenso a Primera RFEF con otros 3 goles en 20 encuentros.