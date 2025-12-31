El Athletic se frota las manos con el subidón de Peio Canales: su nuevo valor de mercado

El mediocentro, cedido en el Racing de Santander, es el tercero que más crece en valor de mercado en Segunda división, ocupando el sexto lugar en el ranking a nivel general

Sin planes de cara al mercado de enero, más allá de la posible salida de Urko Izeta, el Athletic no pierde de vista a aquellos jugadores que tiene repartidos por diferentes clubes en calidad de cedido. Así, el caso que más preocupa es el de Álvaro Djaló, que no acaba de arrancar en Qatar, aunque el extremo asegura haber recuperado las buenas sensaciones en el Al-Gharafa. En el otro lado de la balanza, Julen Agirrezabala y Hugo Rincón están gozando un papel protagonista en LaLiga con el Valencia y el Girona, respectivamente. Pero son varios también los que militan en Segunda división y entre ellos destaca especialmente Peio Canales, sobre el que recae buena parte de la atención desde San Mamés.

La opción de un regreso anticipado al Athletic

Incluso se había apuntado la posibilidad de que el conjunto rojiblanco repescase antes de tiempo al actual mediocentro del Racing de Santander, aunque el director deportivo, Mikel González, ya avanzó meses atrás que se trata de una vía poco factible. “No queremos interrumpir cesiones si aquí no van a tener el rol de sumar, pero tenemos todos los escenarios abiertos”, explicó.

En este sentido, el propio Peio Canales agradeció que su nombre haya salido a la palestra, pero aseguró estar "centrado" en el conjunto cántabro, con el que pelea por el ascenso a Primera. "Que se escuche el hecho de volver quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, pero me centro en el día a día y de cara al futuro ya se verá lo que ocurre. Ahora mismo no me genera incertidumbre”, señaló.

Los números de Peio Canales

A sus 20 años, el futbolista nacido en Barrika está aprovechando su préstamo en El Sardinero para convertirse en un futbolista más completo que vuelve a llamar con fuerza a la puerta de Ernesto Valverde, que ya le concedió ocho encuentros con el primer equipo la pasada campaña. El internacional sub 21 la está rompiendo en su primera campaña lejos de Lezama, con el paréntesis incluido de su presencia en el Mundial sub 20 con la selección española, lo que le hizo perderse tres jornadas.

En total, el centrocampista suma 14 encuentros en los que ha anotado tres goles y ha firmado cinco asistencias, convirtiéndose en una pieza básica en los esquemas de José Alberto López. De hecho, salvo la primera jornada, en la que salió desde el banquillo en la recta final de la segunda mitad, siempre que ha estado disponible ha partido como titular, disfrutando ya de 1.112 minutos.

De 2 a 5 millones de euros

Por todo ello, Peio Canales se ha convertido en uno de los futbolistas de moda en la Categoría de Plata. Tanto es así que es el tercero que más ha incrementado su valor de mercado, según la web especializada Transfermarkt. En concreto, su tasación ha pasado de 2 a 5 millones de euros con respecto al pasado mes de octubre. Una subida de 3 millones que iguala su compañero Jorge Salinas, en la órbita del Real Betis, y que solo superan el deportivista Yeremay Hernández, que ha subido 5 millones para alcanzar los 25 y ser el mejor valorado de la categoría, y el joven hispano-ecuatoriano Jeremy Arévalo (+6), por el que el Stuttgart pagará los 7 millones de su cláusula de rescisión.

Además, en la tabla general de los jugadores con mayor valor de Segunda división, Peio Canales ocupa el sexto puesto, solo por detrás de los dos mencionados futbolistas, Sergio Arribas y Mika Mámol, tasados ambos en 10 millones, y el joven delantero Thalys, de la UD Almería, cuyo precio teórico alcanza los 6 millones.