¿Quién debe ser el portero titular de la Selección española? La afición opina sobre Unai Simón, Joan García y David Raya

Las recientes actuaciones de Unai Simón reavivan el debate acerca de quién tiene que ser el portero titular de la Selección española. La afición opina en ESTADIO Deportivo y señalan los nombres de Joan García (FC Barcelona) y David Raya (Arsenal) como posibles recambios del meta del Athletic Club

El año 2026 viene cargado de eventos y uno de los más importantes es el Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección española que dirige Luis de la Fuente será una de las grandes favoritas aunque hay dudas en torno a determinadas demarcaciones como la portería. Unai Simón no atraviesa una buena temporada en el plano individual con el Athletic Club y la figura de Joan García en el FC Barcelona irrumpe con fuerza para arrebatarle el puesto de titular en 'La Roja'.

Unai Simón, lejos de su mejor nivel en el Athletic Club

Unai Simón no estuvo acertado en la semifinal de la Supercopa de España ante el Barça. El Athletic Club cayó de manera estrepitosa por 5-0. Además el meta vitoriano dejó errores groseros como el que supuso el tercer gol para los blaugranas, obra de Roony Bardghji.

En lo que va de curso, el portero rojiblanco ha encajado 39 goles en 26 partidos entre todas las competiciones. Un bagaje que lo tiene lejos de ser aquel cancerbero que se hizo con el Trofeo Zamora en la temporada 2023/2024.

La afición tiene claro quién debe ser el portero de España

Un estado de forma que ha abierto de lleno el debate sobre quién tiene que liderar la portería de Luis de la Fuente. Antes de que llegue la cita mundialista, la Selección se verá las caras en Catar con Argentina para rifarse la 'Finalissima'.

En ESTADIO Deportivo hemos salido a la calle para preguntar a los seguidores por esta cuestión y la inmensa mayoría coincide en que Joan García debe ser el elegido. El meta se está erigiendo como el mejor del momento en el Barcelona, después de incorporarse este verano procedente desde el RCD Espanyol. Un fichaje sonado y que aún sigue dando que hablar y colea en el bando periquito.

Joan García, el elegido

Más allá del periodo que estuvo lesionado entre finales de septiembre y principios de noviembre, Joan García se ha convertido en una pieza clave para el FC Barcelona. Suma a estas de competición 17 encuentros en los que recibido 14 tantos y ha dejado en ocho ocasiones la portería a cero.

David Raya, otra alternativa real para la portería

La afición también se acuerda de David Raya, el portero del Arsenal que lleva años brillando en la Premier League. Hasta tal punto de ser galardonado con el 'Guante de Oro' dos años consecutivos. Los de Mikel Arteta son líderes en Inglaterra y el catalán es uno de los bastiones del equipo 'gunner'.

Sólo Luis de la Fuente resolverá esta incógnita en los próximos meses. No perderá detalle de las evoluciones de los tres guardametas con un Mundial ilusionante a la vuelta de la esquina.