Críticas a Unai Simón: "Es el que más dudas genera"

El meta del Athletic volvió a quedar señalado con su error ante el Barcelona en la Supercopa de España y un ex meta internacional como Santi Cañizares pone en duda su continuidad como titular en la selección española

El Athletic Club sufrió una dolorosa derrota ante el FC Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España que ha hurgado más si cabe en la herida de un conjunto rojiblanco que no está ofreciendo esta temporada el rendimiento esperado. A cuatro puntos de las plazas europeas en LaLiga, con un partido más disputado que sus rivales, y con su continuidad en la Champions realmente complicada, el cuadro bilbaíno viene acusando las lesiones y el bajón de hombres importantes como Nico e Iñaki Williams, Oihan Sancet o Unai Simón, que comienza a estar en el disparadero para algunos.

Dos fallos consecutivos de Unai Simón

Tras su fallo en la última jornada frente a Osasuna, en el tanto de falta directa de Rubén García, el meta internacional volvió a quedar señalado en Arabia Saudí por su error garrafal en el tercer gol azulgrana, obra de Roony Bardghji. Al margen de esa jugada, tuvo que hacer frente a una gran cantidad de ocasiones culés y resolvió con acierto muchas de ellas. Pero en las redes sociales son muchos los que han querido hacer sangre con la citada acción, en la que el balón se le escapó de las manos, avivando un debate que ya viene de lejos y a buen seguro seguirá escribiendo nuevos capítulos durante toda la temporada.

Joan García será convocado en marzo para la 'Finalissima' ante Argentina

En el Athletic pocos tienen dudas. Ernesto Valverde considera al vitoriano indiscutible bajo palos. Pero en la selección española es otro cantar. En buena medida, porque Joan García también viene llamando con fuerza a la puerta de Luis de la Fuente, que lo conoce muy bien. No en vano, fue quien le dio la oportunidad en su día en la sub 21. Ahora, a sus 24 años, el catalán viene haciendo méritos para dar el salto a la absoluta, como hizo en el derbi ante el Espanyol, y se da por hecho que entrará en la lista del próximo mes de marzo de cara a la 'Finalissima' ante Argentina que tendrá lugar en Qatar.

Al respecto, un ex cancerbero internacional como Santi Cañizares se ha referido al 'papelón' que tiene por delante el seleccionador nacional, pues "el debate de la portería en la selección va a dar muchísimo que hablar". Ya se mira de reojo al Mundial del próximo verano y el que fuese portero del Real Madrid o el Valencia admitió en 'El Partidazo' de la Cadena Cope que no es sencillo tomar una decisión, aunque sí criticó abiertamente al Unai Simón.

Cañizares: "El que no va es el mejor"

"Es muy difícil elegir porque desde mi punto de vista el que no va (Joan García) es el mejor, el suplente (David Raya) es fantástico y el titular (Unai Simón) es el que más dudas genera en su club, porque luego en la selección no ha sido así", puntualizó, sacando de este modo de la ecuación a Álex Remiro, que ha sido el habitual tercer guardameta con De la Fuente.

Este pasado miércoles, Unai Simón y Joan García estuvieron frente a frente y se saludaron de forma amistosa. Pero Cañizares cree que todo el runrún mediático que va a seguir creciendo en torno a su competencia les puede afectar. "Es todo un lío y quien se debilita de todo esto es la propia selección y sus porteros. Se va a hablar tanto de esta situación en lo que queda de temporada y sobre todo antes del Mundial, que esto no es que enfrente a los porteros, pero les incomoda mucho", sentenció.