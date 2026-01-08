Se calienta el debate sobre la portería de España: "Joan García será el portero titular de la Selección"

A nadie se le escapa la polémica sobre la portería de la Selección Española, siendo muchas las voces autorizadas que se han referido a ello. Mientras que figuras como Cañizares o Setién apuestan por el arquero del FC Barcelona, Miguel Ángel Moyá tiene claro que Luis de la Fuente apuesta por hacer un equipo

No gana para líos Luis de la Fuente, quien vive como seleccionador entre polémica y polémica; algo que el de Haro tan sólo ha sabido acallar con éxitos deportivos. Si su inicio como seleccionador español estuvo prácticamente marcado por el pico de Rubiales y aquella asamblea del ‘No voy a dimitir’, la tensión vivida con el FC Barcelona y Hansi Flickr por los problemas físicos de Lamine Yamal han puesto en la diana a Luis de la Fuente en los últimos meses.

Ahora, sin ir más lejos, el debate está en la portería, confiando De la Fuente el arco de España a Unai Simón, Raya y Remiro, a pesar de que Joan García venga demostrando su excelente nivel bajo palos desde el curso pasado, con el RCD Espanyol. Ahora, en el FC Barcelona, la presión es mucho más fuerte y, por tanto, también más difícil de controlar por parte de De la Fuente, que en convocatorias anteriores se ha visto ayudado, también, por los problemas físicos del actual cancerbero culé.

Ahora, sin embargo, Joan García esta a plena disposición rindiendo a un excelso nivel, el cual ha coincidido, también, con un evidente bajón de Unai Simón con el Athletic Club, a pesar de que sigue siendo el Zamora de LaLiga. Y como era de esperar, el debate ha cobrado más fuerza que nunca. España, o al menos una gran parte de ella, pide a gritos la presencia de Joan García en la lista de Luis de la Fuente. Aunque ahí está el problema, que con el Mundial a la vista, la presencia de Joan García en la convocatoria no se solucionaría con un rol de tercer portero. El catalán ha llegado para luchar por la titularidad y, viendo su rendimiento actual, posiblemente se lo merezca.

El debate de la portería de la Selección española

Muchas son las voces autorizadas que se han referido a la polémica bajo palos en la Selección española, aunque será el seleccionador español Luis de la Fuente quien tenga siempre la última palabra. Algo que, en parte, podrá resolverse el próximo 20 de marzo, cuando el seleccionador español tenga que ofrecer su lista para la Finalissima contra Argentina, última gran prueba antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Cañizares lo tiene claro sobre el portero titular de España

Uno de los más críticos ha sido Santiago Cañizares, quien fuera portero de la Selección durante su época en activo. "Va a ser muy difícil escoger el portero de la selección española para el Mundial. El que no va -Joan García- es sin duda el mejor. El que está de suplente -David Raya- está fantástico y el titular es el que más dudas genera ahora mismo", indicó Cañizares en la Cope.

Y es que Cañizares lo tiene claro, los principales perjudicados sobre el debate de la portería de España son los propios porteros: "El titular genera dudas en su club y en la selección parece que no. Este es un lío monumental que lo que hace es debilitar al equipo y a los propios porteros. Es un debate del que se va a hablar mucho sobre en todo en las semanas previas al Mundial en las que no habrá fútbol y muchas cosas para comentar. Y es un tema que también va a afectar claramente a los porteros que están en la discusión".

Setién apuesta por Joan García como titular con España

Quique Setién, quien fuera técnico de un FC Barcelona con el que ya ha solucionado todos sus problemas económicos, también se ha referido a ello en El Larguero de la Ser, asegurando que “Joan García será en el futuro portero titular de la Selección”. “Debajo de la portería tiene una agilidad y unos reflejos extraordinarios”, apostilla el técnico.

Miguel Ángel Moyá no ve claro el cambio bajo palos

El excancerbero Miguel Ángel Moyá, en cambio, no ve claro el debate, confiando en la idea del seleccionador Luis de la Fuente. Aunque considera que "un porcentaje pequeño siempre podría haber" a la hora de realizar un cambio en la portería de España, teniendo en cuenta el gran nivel de Joan García, el exguardameta considera que "viendo cómo ha ejecutado el plan" Luis de la Fuente "eso no va a pasar". "Hay un contexto del club y otro contexto de la Selección. Unai Simón, por lo que ha venido ofreciendo con la Selección, es para seguir siendo el portero de España. Ha sido crucial, ha tenido paradas claves", agrega Moyá.

"Nos fijamos en el rendimiento de LaLiga, que también es clave, pero Luis de la Fuente, por su manera de proceder, es que también quiere formar un equipo. A veces teniendo los mejores cromos no formas un equipo. Yo creo que él tiene un equipo que le funciona y eso va a ser complicado que a corto plazo se mueva", explica quien fuera portero de Real Sociedad, Atlético Madrid, Valencia y Mallorca.