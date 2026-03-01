Qatar suspende todas sus competiciones y la Finalíssima entre España y Argentina queda en alerta

La situación en Qatar ha provocado suspender todos los partidos hasta nuevo aviso, por lo que deja en alerta la disputa del encuentro fijado para el viernes 27 de marzo entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Lionel Scaloni

La Finalíssima entre España y Argentina quedó oficialmente fijada para disputarse el viernes 27 de marzo en Qatar. El último campeón de la Eurocopa y de la Copa América programaron un partido que se encuentra en alerta de disputarse en la fecha establecida. En este sentido, el momento que atraviesa el país de Qatar ha provocado suspender, de momento, todos sus partidos y competiciones hasta nuevo aviso. Por ello, queda esperar también la confirmación de la federación española y argentina, que podrían llegar a un acuerdo en los próximos días para anunciar un nuevo día y hora del citado choque.

España y Argentina, pendientes de confirmar la fecha de la Finalissima

Qatar ha publicado en sus redes sociales la noticia sobre la suspensión de todos los partidos en el país, como son principalmente los que acontencen a la Liga qatarí de fútbol. Sin embargo, el próximo 27 de marzo hay un partido fijado entre la selección española y la argentina como es la Finalíssima, fijada para las 19:00 (hora española). Los de Luis de la Fuente tienen el parón de selecciones como última preparación de cara al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la situación en Qatar, con los ataques de Irán, han provocado la cancelación oficial de los encuentros que había fijado. Por ello, ambos combinados están a la espera de que cambie la situación actual para poder llevar a cabo la cita. No obstante, la misma podría ser cambiada de fecha si todo sigue como hasta ahora, lo que haría mover la agenda a 'La Roja' y a los de Lionel Scaloni.

Por otro lado, la Confederación de Asia de Fútbol informó que los partidos de la Liga de Campeones de esta próxima semana se tendrán que aplazar, ya que había previsto disputarse hasta cuatro partidos correspondientes a los octavos de final de la competicióne en los Emiratos Árabes y Qatar. Sin embargo, tras la confirmación del país qatarí, todo se mantiene en alerta y a la espera de que la situación pueda cambiar en los próximos días o semana. De la misma manera, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino podría anunciar noticias de manera inminente con el motivo de confirmar una fecha que servirá para llegar en la mejor de las condiciones a los de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni al Mundial de este verano, con incógnitas y dudas aún por resolver. En este sentido, la convocatoria de 'La Roja' podría contar con diferentes novedades dadas las diferentes lesiones y problemas musculares que sufren los jugadores que suele llamar el técnico de Haro