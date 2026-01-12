Ernesto Valverde pospone su futuro en el Athletic Club: "No he pensado nada en ese sentido, ni he hablado con el Club ni ellos me han trasladado nada"

Valverde desvela que aún no hay negociaciones acerca de la ampliación de su contrato con el Athletic Club, algo que parece no causarle demasiada prisa ya que asegura que sus pensamientos están puesto en el partido de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa

La figura de Ernesto Valverde es una de las más señaladas en la debacle que vive, actualmente, el Athletic Club. El entrenador del cuadro vasco no está siendo capaz de resolver los problemas rojiblancos que crecen a medida que la temporada avanza. Su futuro está en juego ya que en junio cumple contrato, algo que parece no correr prisa en el Athletic Club puesto que ambas partes no se han sentado a negociar, según ha indicado el propio Ernesto Valverde, que aparca su futuro para centrarse en los octavos de final de la Copa del Rey.

"No he hablado con el Club, pero estamos de todas maneras en un momento clave de la temporada con cuatro partidos seguidos fuera de casa y todavía hay muchas cosas por decidir en cuanto a la liga; repito que estamos centrados en los partidos completamente; no he pensado nada en ese sentido ni he hablado con el Club ni ellos me han trasladado nada", explicaba Ernesto Valñverde en rueda de prensa antes del choque frente a la Cultural Leonesa. "cuando me digan algo, si es que eso sucede, ya sabrán mi respuesta", sentenció ante la insistencia de los presentes en la rueda de prensa.

El reencuentro con Ziganda

Sobre su reencuentro con su amigo y ex compañero, Ziganda, Valverde ha asegurado que siempre ha tenido buena conexión con el técnico de la Cultural Leonesa. "Somos amigos y hemos vivido muchas cosas juntos, hace mucho que no nos vemos, pero es igual es lo que tiene el fútbol, que has compartido muchas cosas con la gente pues siempre hay gente con la que estás muy unido porque hemos vivido muchas cosas buenas y otras veces no tan buenas, grandes victorias y duras derrotas. Con el Cuco tengo una conexión especial con él, en el campo cuando jugábamos y fuera también, aunque mañana no nos queramos ni ver", destaca Valverde.

Lo especial que es la Copa del Rey para el Athletic Club

"La competición que te marca es la liga, lo pensamos sí, pero las otras, especialmente la Copa, tiene algo para nosotros y también para otros equipos al poder ganar un título como hicimos hace poco. La perseguimos muchos años. Es difícil, pero te da esa posibilidad si el acierto te acompaña y no cometes errores o alguna desgracia"

¿Cómo ve a la Cultural Leonesa?

"La Cultural juega bien, cuenta con jugadores peligrosos en ataque si salen con espacios y además sale con nada que perder y todo para ganar, y para nosotros es un partido importante por lo que significa la Copa para el Athletic"