El insulto de Paredes puede costarle caro: lo que dice el acta arbitral de Hernández Hernández

El central del Athletic Club fue expulsado en el minuto 55 de partido por decirle al juez de línea "eres un cagón", dejando a su equipo con uno menos durante más de una hora de partido, ya que se fue a la prórroga

El Athletic Club sufrió de lo lindo para pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto de Ernesto Valverde tuvo que llegar hasta la prórroga para imponerse a una Cultural Leonesa que vendió muy cara la derrota aunque el partido no estuvo exento de polémica con alguna decisión arbitral controvertida como el gol anulado a la Cultural en la prórroga por fuera de juego posicional de Manu Justo.

Sin embargo, sin tiempo para digerir esa decisión, Unai Gómez recibía un pisotón dentro del área de la Cultural por parte de Yayo que acabaría con el gol definitivo que daría el pase al Athletic. Pero mucho antes de todo eso, hubo una decisión que influyó directamente en el juego y que fue la expulsión de Aitor Paredes.El central del Athletic vio la cartulina roja directa en el minuto 55 de partido, dejando al Athletic con diez jugadores durante más de una hora de partido. Aitor Paredes protestaba una decisión de Hernández Hernández y el colegiado canario no dudaba en mostrar la roja directa. Lo que más llama la atención es que la protesta venía por una falta de Paredes a priori sin relevancia en el centro del campo, pero la protesta le acabó costando muy caro el rojiblanco.

Lo que dice el acta de Hernández Hernández sobre la expulsión de Aitor Paredes

Una vez finalizado el partido, Isaac Fouto, experto arbitral de 'El Partidazo' de COPE, desvelaba que Aitor Paredes había dicho al árbitro "eres un cagón", lo que es interpretado como una desconsideración al árbitro. Para este tipo de insultos, el castigo suele ser de dos partidos, por lo que los cumpliría todos en la Copa, ya que si la sanción es de entre uno y tres partidos se cumple en el mismo torneo donde se produjo, en caso de ser de cuatro partidos o más, también afectaría a LaLiga.

De esta forma, Aitor Paredes se perderá el encuentro de cuartos de final y el partido de ida de una hipotética semifinal si el Athletic logra el pase, si no, el central cumpliría el partido restante en el primer duelo copero de la próxima temporada.

Poco más tarde se confirmaba esa frase que Paredes había dicho, aunque no fue a Hernández Hernández si al juez de línea. Según reflejó en el acta el colegiado canario, en el minuto 55 el central vizcaíno vio esa tarjeta roja "por dirigirse a un miembro de mi equipo arbitral en los siguientes términos: eres un cagón".