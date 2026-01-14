La condena de Nico Williams pesa en el Athletic Club: "El penalti he preferido que no lo tire porque estaba muy cansado y estaban mejor Robert Navarro y Unai Gómez"

Nico Williams, por decisión técnica de Ernesto Valverde, no fue el encargado de transformar la pena máxima decisiva en la prórroga para dar el pase al Athletic Club a los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico rojiblanco achacó su decisión al cansancio acumulado por parte del futbolista

La eliminatoria de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Cultural Leonesa nos deparó, a parte de una gran cantidad de goles, situaciones límites, especialmente en el cuadro rojiblanco. A medida que pasaban los minutos y se sucedían los tantos del conjunto local, los nervios en el equipo de Ernesto Valverde incrementaban. Hasta tal punto llegó la histeria en el banquillo del combinado vasco que, ante la posibilidad de ponerse por delante por primera vez en todo el partido con un penalti al favor, Valverde ordenó que pateara Unai Gómez en vez de Nico Williams, que es el encargado de los penaltis cuando no está Sancet. La condena de Nico Williams con las penas máximas y su pobres datos en cuanto a aciertos repercutió en esta eficaz solución de Ernesto Valverde que achacó su decisión al cansancio del futbolista navarro.

Ernesto Valverde elige a Unai Gómez, por delante de Nico Williams, para ejecutar el penalti decisivo

Cuando llegó el momento culmen del partido, sobre el minuto 105, los nervios recorrían el banquillo de arriba a bajo cuando el Hernández Hernández pitó penalti sobre Nico Williams, que provocó dos durante todo el partido. El primero fue para Sancet, que no falló desde los once metros y el segundo, sorprendentemente, fue para Unai Gómez. Nico Williams, debido a su bagaje desde los once metros, no fue el encargado de patear ya que Ernesto Valverde dio la orden de que fuese el centrocampista el encargado de hacerlo. "El penalti he preferido que no lo tire porque estaba muy cansado y estaban mejor Robert Navarro y Unai Gómez", comienza diciendo el 'Txingurri' que recalca que la decisión de que Nico Williams no patease es solo suya. "Lo he decidido yo. Le he visto fresco, fuerte y con confianza y he pensado que estaba bien que tirara", declaró sobre Unai Gómez.

Los penaltis se le atascan a Nico Williams en el Athletic Club

Nico Williams, esta temporada, fue designado como uno de los lanzadores principales desde los once metros junto a Sancet o Berenguer. Pero sus datos desde el punto de penalti son muy discretos, prevaleciendo los fallos a los aciertos. Desde que es jugador profesional, el navarro tan solo ha anotado un gol de penalti y fue ante el Sevilla en la jornada inaugural de LaLiga. Su error más reciente desde los once metros y que condicionó el partido del Athletic Club fue ante el Celta de Vigo. Iñaki le cedió la pena máxima y su disparo lo atajo Radu sin problemas. Aún así, Ernesto Valverde, tras el pase a cuartos, quiso valorar positivamente a Nico Williams tras privarle de ejecutar el penalti decisivo. "Hemos cambiado la posición de Nico con Izeta para que este ayudara más a Adama porque Nico había hecho un gran esfuerzo y estaba muy cansado. De haber tenido otro cambio lo habría hecho con él, pero había varios haciendo cola y pidiéndolo", sentencia.