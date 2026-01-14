Cierra la puerta a la salida de Urko Izeta del Athletic Club: "Contamos con él"

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, asegura que cuenta con el delantero de Aia para la segunda mitad de la temporada, mientras que se le acumulan las 'novias' en Segunda división

Venimos informando en ESTADIO Deportivo a lo largo de estas semanas que, pese al elevado número de ‘novias’ en Segunda división y algún que otro pretendiente en Primera que tiene Urko Izeta en este mercado de enero, el Athletic Club no tiene prisa ninguna en deshacerse del delantero, teniendo en cuenta el agitado calendario que afronta en estos días.

Con numerosos clubes interesados -prácticamente ninguno- pueden llegar, buscando la mayoría una cesión con opción de compra a final de temporada, discutiéndose la obligatoriedad o no de la misma durante la negociación.

El ariete de Aia, por su parte, está convencido de que puede hacer carrera en la élite, de ahí que le dé prioridad a los clubes de Primera división, a pesar de que en Segunda dispone de una larga nómina de interesados. En cualquier caso, se trata de una operación que, de concretarse, se espera para los últimos instantes del mercado, en torno al 31 de enero.

Ernesto Valverde cuenta con Urko Izeta: "Nuestro mercado es muy limitado"

Alavés y Oviedo son los dos clubes de Primera división que mayor interés han demostrado en estos días, aunque el futuro de Urko Izeta no acaba de estar del todo claro. Y es que Ernesto Valverde, viendo las complicaciones de la temporada, podría acabar cerrándole la puerta, como él mismo confirmó durante la rueda de prensa posterior al encuentro de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, en el que los rojiblancos consiguieron el pase a cuartos de final tras imponerse por 3-4.

Izeta salió en el 83’, sustituyendo a un Guruzeta que fue autor de dos de los cuatro goles rojiblancos. Y es que el papel de Urko Izeta, en cualquier caso, sigue siendo muy secundario. “Contamos con él, como se ha visto hoy”, dijo Ernesto Valverde en relación ariete.

Urko Izeta tan sólo ha jugado 52' de LaLiga

Un Urko Izeta que por el momento acumula pocos minutos, pese a haber sumado 36’ en Copa ante la Cultural Leonesa, teniendo en cuenta que el partido se fue a prórroga. “Nuestro mercado es muy limitado, Izeta está con nosotros. No le pudimos inscribir en la Champions, fue una pena”, dijo Valverde sobre el canterano, al que le ha dado en lo que va de temporada un total de 157 minutos de juego repartidos en ocho partidos, la inmensa mayoría de ellos en Copa. En LaLiga, tan sólo 52’ en seis jornadas.