La situación de Urko Izeta en el mercado de enero: solo quiere Primera y el Athletic no lo pone fácil

El delantero de Aia guarda un gran cartel en Segunda división, pero el fútbolista apurará para seguir en Primera; por otro lado, las pretensiones del Athletic con sus pretendientes limitan aún más sus posibilidades

La posible salida de Urko Izeta en este mercado de enero va camino de convertirse uno de los culebrones del Athletic Club. El delantero de Aia es uno de los goleadores más pretendidos de esta mercado invernal y por eso mismo el Athletic está apretando de lo lindo a todo club interesado que llega llamando a su puerta: o el que equipo que lo quiera pone dos millones de euros o Urko Izeta no se mueve de Lezama.

Estas pretensiones evidentemente han espantado a la mayoría de clubes de Segunda división que han preguntado por el delantero, que la pasada temporada dejó un gran rendimiento durante su cesión en el Mirandés, que a la postre le valió que el Athletic le firmara un contrato por tres temporadas antes dos semanas antes de quedar libre cuando muchos equipos ya esperaban para ficharlo a coste cero.

La fórmula que quiere el Athletic para dejar salir a Izeta

Además, otro de los requisitos que ha puesto sobre la mesa el Athletic es que la fórmula de la operación sea un traspaso, o en el peor de los casos, una cesión con compra obligatoria a final de temporada, una fórmula que muchos clubes de Segunda tampoco se atraven a afrontar para no hipotecarse el próximo mercado de verano sin saber su situación deportiva real.

Por otro lado están los intereses del delantero, que tras dar el salto de Segunda división a Primera no está dispuesto, al menos de momento, a volver a la Categoría de Plata. El de Aia está convencido de que puede hacer carrera en la elite del fútbol español, de ahí que por ahora esté a la espera de más movimientos de delanteros en Primera para tener mayores opciones de salir de aquí al 31 de enero.

El Alavés ha sido uno de los que ha preguntado por el guipuzcoano pero de momento esta vía no ha avanzado más, lo que no quiere decir que pueda hacerlo en los próximos días, ya que el mercado de enero suele acelerarse en su última semana de vida. Lo que está claro, tal y como desvela El Correo, es que Izeta no contempla irse a alguna liga exótica por muy bien que paguen.

Y así llegamos a una especie de encrucijada, donde los intereses del club se cruzan con los del jugador, que pese a la lesión de Maroan Sannadi apenas ha visto incrementada su participación en LaLiga. Eso sí, hoy podría volver a repetir titularidad en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa, como hiciera en O Couto frente al Ourense en la ronda anterior, precisamente uno de los clubes que más interés ha mostrado por acoger su cesión.