El Athletic Club cuenta con Selton tras la desconvocatoria de la Selección española Sub-19

La Selección española Sub-19 desconvoca a Selton que cuenta para Ernesto Valverde de cara al partido de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa. A falta de confirmación de que no posee ninguna molestia, el Athletic Club recupera una pieza importante para el choque de octavos de final, en el que el futbolista apunta a tener un protagonismo especial

El regreso del Athletic Club de la Supercopa de España tras ser goleado por el Barcelona en semifinales suponía el adiós pasajero de Selton Sánchez que fue convocado por la Selección española Sub-19 para el amistoso ante Italia. Paco Gallardo contaba con el beneplácito del joven futbolista del cuadro de Ernesto Valverde que empieza a dar sus primeros pasos en las categorías inferiores del combinado nacional español. Pero, de manera repentina y sin explicación alguna, el Athletic Club recupera a Selton para la Copa del Rey después de que la propia Federación anunciase la desconvocatoria del mediapunta rojiblanco.

La Selección española Sub-19 desconvoca a Selton que prepara con el Athletic los octavos de final de la Copa del Rey

El futbolista del Athletic Club ha sido desconvocado por Paco Gallardo y regresa al Athletic Club que prepara el partido de los octavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. Los motivos de su desconvocatoria no han sido especificados ya que, aparentemente, Selton no sufre ninguna lesión a falta de que el Athletic Club explique los hechos. La Federación, a través de un escueto comunicado, ha subrayado la salida de Selton y de Ousmane Diallo de la lista de Paco Gallardo. "Carlos Javier Díez y Francisco Cortés suplen en la convocatoria a Selton Suez Sánchez (Athletic Club) y Ousmane Diallo (Borussia Dortmund)", recoge el comunicado emitido por la Federación que devuelve a Selton al Athletic Club en un momento crucial de la temporada.

Selton apunta a tener protagonismo ante la Cultural Leonesa en la Copa del Rey

De esta manera, y si se confirma que el mediapunta no arrastra ninguna molestias, Ernesto Valverde podrá contar con la presencia de Selton de cara al partido frente a la Cultural Leonesa de la Copa del Rey, en el que Selton apunta a tener protagonismo tras salir en la segunda parte del duelo frente al Barcelona con el resultado 5-0 en contra. En lo que va de temporada, Selton ha sido una de las pocas buenas noticas del Athletic. Su irrupción precoz en la primera plantilla del cuadro rojiblanco dio un soplo de aire fresco al equipo en un momento clave. Valverde, desde el primer momento, siempre ha pedido paciencia con el joven jugador al que ha protegido para no sobrecargarle de responsabilidades con tan solo 18 años. Aún así, los minutos jugados por el joven atacante este curso son muy notables, ascendiendo hasta los 212 minutos repartidos en 7 duelos.