Koke se queda fuera y entra Pablo Barrios en la convocatoria de 21 jugadores del Atlético de Madrid para los octavos de final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid ya cuenta con pablo Barrios, que ha recibido el alta médica para el duelo ante el Deportivo de La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey. Mientras tanto, Koke se quedará en Madrid tras no ejercitarse con el grupo en lo que va de semana

El Atlético de Madrid ultima los preparativos para los octavos de final de la Copa del Rey, ante el Deportivo de La Coruña. Para el partido, Simeone ha preparado una convocatoria de 21 jugadores en la que no está Koke, pero si Pablo Barrios que se recupera de las molestias que sufría y recibe el alta para completar la lista elegida por Simeone.

Koke, baja, y Barrios, alta, son las novedades de la convocatoria del Atlético de Madrid para la Copa del Rey

El capitán, que no se ha entrenado ni el domingo ni el lunes, con trabajo individualizado a causa de una sobrecarga, se suma en Riazor a las ausencias ya conocidas de Clement Lenglet, por un esguince de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, y Nico González, por una lesión muscular, aparte de Conor Gallagher, ante su inminente traspaso al Tottenham, y Giacomo Raspadori, que fichará en las próximas horas por el Atalanta. Sí figuran en la lista Pablo Barrios, ya restablecido de una dolencia muscular que lo apartó del choque del pasado jueves contra el Real Madrid en la Supercopa de España, y los canteranos Rayane Belaid, Javi Serrano y Dani Martínez, aparte de Salvador Esquivel.

La convocatoria está compuesta por 21 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Dani Martínez, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rayane Belaid, Javi Serrano, Thiago Almada y Álex Baena; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Alexander Sorloth, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Simeone no quieres sustos con la Copa del Rey

Simeone no quiere sustos en la Copa del Rey, que ha pasado a ser una prioridad para el Atlético de Madrid tras alejarse del Barcelona en LaLiga y caer eliminados en la Supercopa de España. Para seguir su andadura copera, los rojiblanco deberán pasar la prueba de los octavos de final ante el Deportivo de La Coruña, uno de los 5 equipos que se han metido en las fases finales del torneo. "Un equipo valiente, que obviamente tiene un poder de contragolpe importante. Está compitiendo muy bien, más allá de algún resultado que no ha sido favorable en los últimos partidos. Ha eliminado al Mallorca, que sabemos que es un equipo que no te regala nada y compite muy bien. Nos encontraremos con un partido duro, difícil, en un campo muy bonito y esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", destaco Simeone sobre su rival.