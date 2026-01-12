Salta la sorpresa con Gallagher con una mejor oferta: se irá traspasado del Atlético de Madrid

Este lunes por la tarde todo parecía hecho con el Aston Villa, que había llegado a un acuerdo verbal con el club colchonero pero no con el mediocentro inglés, contratacando a última hora el Tottenham para llevarse el gato al agua.

El futuro inmediato de Conor Gallagher pasa por un regreso a Inglaterra. Eso es lo único que parece claro después de una jornada de locos en la que el mediocentro ha estado a punto de sacar un billete para Birmingham finalmente anulado, pues salvo nueva sorpresa volverá a Londres. Por la tarde todo parecía hecho para su fichaje por el Aston Villa de Unai Emery, pero el Tottenham ha contratacado a última hora para convencer tanto al jugador como al Atlético de Madrid.

El Aston Villa planteó una cesión con opción de compra

Con el Manchester United expectante pero sin decidirse a dar el paso, eran los 'villanos' los que cerraban este martes un acuerdo verbal con el club colchonero para pagar 5 millones de euros por la cesión del mediocentro hasta final de temporada, pactándose además una opción de compra de otros 30 millones que podía convertirse en obligatoria bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, Gallagher receló y no acabó de dar el sí al Aston Villa, sabedor a buen seguro de que el Tottenham, que había preguntado por sus condiciones esta misma mañana, no había dicho su última palabra. Así, ha sido el periodista David Ornstein quien informado de lo cerca que están los 'Spurs' de darle la vuelta a la tortilla. Obviamente, con una oferta mejor tanto para el Atlético de Madrid como para el jugador.

El Tottenham pagará 40 millones de euros

Así, Fabrizio Romano lo da ya por hecho y apunta que finalmente el internacional inglés se marchará mediante un traspaso definitivo que se elevará a 40 millones de euros, por lo que los colchoneros, que no estaban dispuestos a malvenderlo, recuperarán prácticamente íntegra la inversión realizada hace dos veranos para firmarlo procedente del Chelsea (pagaron entonces 42 kilos). Gallagher, por su parte, también recibirá un salario mayor y ya habría informado al club madrileño de que, ahora sí, está decidido a volver a la Premier League.

El peso del Mundial

Semanas atrás había declarado sentirse "muy feliz" en el Atlético de Madrid, mostrando su ambición por ganar títulos vestido de rojiblanco. Sin embargo, el hecho de que el próximo verano se dispute el Mundial puede haber pesado en su decisión de marcharse, pues su falta de continuidad con el Cholo puede jugar en su contra en este sentido.

Los números de Gallagher

A sus 25 años, el mediocentro inglés no ha logrado hacerse con un sitio fijo en los planes de Diego Simeone, aunque lo cierto es que es el decimotercer jugador de la plantilla con más minutos disputados en lo que va de temporada. En total suma 1.062' repartidos en 27 encuentros entre todas las competiciones, en los que ha firmado además tres goles. Por ello, ni mucho menos le sobraba al técnico argentino, aunque en el Metropolitano han estimado que se trataba de una buena oportunidad económica. Ahora se espera que Mateu Alemany pase a la acción y se mueva en el mercado para reforzar el plantel rojiblanco.