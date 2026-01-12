Toma la delantera en el fichaje de Gallagher: acuerdo verbal con el Atlético de Madrid

Los acontecimientos se ha precipitado en las últimas horas y el Aston Villa se ha adelantado tanto al Tottenham como al Manchester United. Todo está a expensas del sí definitivo del mediocentro inglés, que en principio ve con buenos ojos ponerse a las órdenes de Unai Emery

Al margen de las salidas de Javi Galán, traspasado a Osasuna, y Carlos Martín, cedido al Rayo Vallecano, todo apuntaba a que el gran movimiento del Atlético de Madrid en este capítulo tendría a Giacomo Raspadori como protagonista. Se espera una gran venta en el Metropolitano para poder acudir al mercado, pero el italiano ya rechazó a la Lazio y sigue dudando con una Roma que ya ha activado otras opciones. Todo ello por esperar a un Nápoles que debe desprenderse de otras piezas antes de poder intentar su repatriación. Así, el foco ha pasado a recaer en Conor Galagher, que podría tener las horas contadas en el club rojiblanco.

Los números de Gallagher en el Atlético de Madrid

A sus 25 años, el mediocentro inglés no ha logrado hacerse con un sitio fijo en los planes de Diego Simeone, aunque lo cierto es que es el decimotercer jugador de la plantilla con más minutos disputados en lo que va de temporada. Sin ir más lejos, fue titular en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, aunque fue sustituido al descanso. En total, suma 1.062' repartidos en 27 encuentros entre todas las competiciones, en los que ha firmado además tres goles. Por ello, ni mucho menos le sobra al técnico argentino.

Así, en el seno del conjunto colchonero tienen claro que no van a malvender al ex del Chelsea, por el que pagaron 42 millones de euros hace dos veranos. Pero todo se ha acelerado en las últimas horas y según informan los periodistas Fabrizio Romano y Matteo Moretto, ya existe un acuerdo verbal con el Aston Villa. También el Tottenham ha preguntado por las condiciones de su fichaje y el Manchester United tampoco se ha retirado de la puja, después de que el pasado verano ya fuese el más interesado. Pero los 'villanos' se habrían adelantado a la gran competencia existente en la Premier League.

Una cesión con opción de compra que puede ser obligatoria

En concreto, se trataría de una cesión con opción de compra que se convertiría en obligatoria se se cumplen un serie de condiciones. De este modo, el conjunto dirigido por Unai Emery se haría con el mediocentro inglés abonando en torno a 3 millones de euros por el préstamo hasta final de temporada y podría comprar su pase a títulos definitivo por otros 30 millones más.

La pelota está en el tejado del propio Gallagher, que en principio también habría dado su visto bueno para firmar por el Aston Villa, pendiente aún del sí definitivo del jugador para pasarlo todo a negro sobre blanco. Solo una irrupción 'in extremis' de uno de sus pretendientes daría al traste con la operación. Pero lo que sí parece claro es que el internacional británico hará las maletas para regresar a su país.

Semanas atrás había declarado sentirse "muy feliz" en el Atlético de Madrid, mostrando su ambición por ganar títulos vestido de rojiblanco. Sin embargo, el hecho de que el próximo verano se dispute el Mundial puede haber pesado en su decisión de marcharse, pues su falta de continuidad con el Cholo puede jugar en su contra en este sentido.

La venta de Malen a la Roma puede ser clave

El Aston Villa, a por su parte, pretende financiar en parte la operación con la venta de Donyell Malen, al que firmó hace un año procedente del Borussia Dortmund. Así, el delantero neerlandés ha sido ofrecido a su vez a la Roma, lo que cierra el círculo al dificultar la salida de Raspadori y facilitar la del propio Conos Gallagher.