El Aston Villa de Emery se suma a la puja por Gallagher: el Atlético de Madrid lo tiene claro

Los 'villanos' quieren reforzar su centro del campo y el técnico vasco ha pensado en el jugador del Atlético de Madrid, que no es fijo para Diego Simeone

El Atlético de Madrid ya ha cerrado las salidas de Javi Galán, traspasado a Osasuna, y Carlos Martínez, cedido al Rayo Vallecano, quienes apenas contaban para Diego Simeone. Pero la puerta continúa abierta y son varios los miembros de la plantilla que se asoman a ella. Así, se espera que Raspadori dé el 'sí' a la Roma tras rechazar a la Lazio, pues entre clubes ya existe un acuerdo para su préstamo con opción de compra, al tiempo que el Palmeiras aprieta para hacerse con Thiago Almada. Pero tampoco hay que descartar novedades con Conor Gallagher, que al igual que sucedió el pasado verano acumula pretendientes para volver a la Premier League.

Los números de Gallagher en el Atlético de Madrid

A sus 25 años, el mediocentro inglés no ha logrado hacerse con un sitio fijo en los planes del Cholo, aunque lo cierto es que es el decimotercer jugador de la plantilla con más minutos disputados en lo que va de temporada. Sin ir más lejos, fue titular en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, aunque fue sustituido al descanso. En total, suma 1.062' repartidos en 27 encuentros entre todas las competiciones, en los que ha firmado además tres goles. Por ello, ni mucho menos le sobra al técnico argentino.

El precio de Conor Gallagher

Así, en el Metropolitano tienen claro que no van a malvender al ex del Chelsea, por el que pagaron 42 millones de euros hace dos veranos. Por menos de 30 millones no saldrá bajo ningún concepto, aunque el gran objetivo sería recuperar casi la totalidad de la inversión realizada y acercar su venta a los 40 kilos.

Un carrusel de pretendientes en la Premier League

Ya en el pasado mercado estival se insistió mucho desde Inglaterra en el interés del Manchester United, que no se habría olvidado del internacional. En las últimas fechas, además, se ha apuntado también el seguimiento de clubes como el Tottenham, el Crystal Palace o el Leeds United. Pero el último en salir a la palestra es el equipo de moda en la Premier League, un Aston Villa dirigido por Unai Emery que está tercero en la tabla y en disposición de pelearle el titulo a Arsenal y Manchester City.

El paso previo que debe dar el Aston Villa

Para ello, el técnico vasco quiere reforzar su centro del campo y se ha fijado en Gallagher, según informan medios como Sky Sports. Ahora bien, antes de pasar a la acción y lanzar su ofensiva por el centrocampista colchonero debe romper el préstamo del también mediocentro Harvey Elliott, que llegó del Liverpool el pasado verano con una opción de compra de 30 millones y apenas ha participado en siete encuentros.

La fórmula deseada: cesión con opción de compra

En caso de que se produzca ese necesario paso previo, los 'villanos' intentarían recurrir de nuevo a la misma formula (cesión con opción de compra) para hacerse con los servicios del jugador rojiblanco, que tiene contrato en vigor hasta 2029. Sin embargo, en dicho caso, el Atlético de Madrid trataría de que dicha opción fuese obligatoria a final de temporada.