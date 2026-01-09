Quiso fichar a Raspadori y ahora le da un palo: "¿Quién es? ¿Maradona?"

El delantero italiano está cerca de regresar a la Italia para jugar en la Roma, que tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid, pero antes fue tentado por la Lazio, a la que rechazó

Tras las salidas de Javi Galán, traspasado a Osasuna, y Carlos Martín, cedido al Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con la Roma para el préstamo hasta final de temporada de Giacomo Raspadori, al tiempo que tampoco se descarta aún la venta de Thiago Almada, con el Palmeiras como principal interesado. Tanto el argentino como el italiano deben tomar una decisión al respecto, aunque en el caso del delantero, el club capitalino confía en cerrar en las próximas horas su vuelta a la Serie A.

El acuerdo entre Atlético de Madrid y Roma

Diego Simeone ha dejado claro que el ex del Nápoles no le sobra, a pesar de que no le ha dado muchas oportunidades. Pero en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid volvió a quedarse sin jugar y todo apunta a que acabará aceptando la oferta de la Roma. Mientras tanto, ambos clubes ya han dejado perfilada una cesión por la que el Atlético recibiría 1,5 millones de euros, guardándose el conjunto transalpino una opción de compra no obligatoria de entre 20 y 23 millones. Unas cantidades que permitirían a los colchoneros recuperar la inversión realizada el pasado verano, cuando pagaron 22 kilos por el pase del atacante.

El enfado de la Lazio con Raspadori

En Roma esperan a Raspadori con los brazos abiertos. Al menos el club 'giallorosso'. Porque en su gran rival, la Lazio, no ha gustado nada que el internacional con la 'Azzurra' les haya dado calabazas. Aprovechando el 126 aniversario del club, su presidente, Claudio Lotito, ha abordado algunas cuestiones referentes al mercado y ha reconocido que recibieron el 'no' del delantero cuando contactaron con él para ficharlo.

"Hemos ido tras dos jugadores que no han querido venir, ¿y qué hago? Pero Raspadori, ¿quién es? ¿Maradona? No ha jugado en el Atlético, no ha jugador donde estaba antes... Nunca ha jugado mucho y veremos si es mejor el nuestro o Raspadori", señaló el mandatario, refiriéndose de ese modo a Petar Ratkov. El serbio, de 22 años, ha sido finalmente el ariete firmado por la Lazio, que ha pagado 13 millones Salzburgo austriaco, aunque su entrenador, Maurizio Sarri, ha sorprendido al asegurar que no lo conoce.

La comparación con un delantero que el entrenador de la Lazio no conoce

"No quiero que se malinterprete. Simplemente, no lo conozco, así que no sé qué decir. Tendré que verlo, descubrir sus cualidades, sus virtudes, sus defectos y cómo podemos aprovecharlo, pero ahora mismo no lo conozco. Es una decisión del club. Probablemente, ellos lo conocen mucho mejor que yo. No es una polémica, es solo una observación, no conozco a este chico", señaló el preparador italiano.

Además de Petkov, el conjunto romano tiene prácticamente cerrado también al mediocentro neerlandés Kenneth Taylor, del Ajax de Ámsterdam, concretando por otro lado las salidas como cedidos de Taty Castellanos y Guendouzi, al West Ham y el Fenerbahçe respectivamente. Pero con Raspadori ha pinchado en hueso. Sin duda, el morbo está servido en la capital italiana si, como parece, acaba aterrizando en la Roma.