Simeone deja abierta la puerta a fichajes y no descarta nada con Raspadori

El entrenador del Atlético de Madrid ha comparecido en rueda de prensa antes del partido contra la Real Sociedad, del cual ha dicho que es el más importante ahora mismo, y ha analizado varias cuestiones sobre el mercado de fichajes de invierno

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación horas antes de que su equipo vuelva a la competición contra la Real Sociedad en un importante encuentro que tiene que ganar para seguir con opciones de poder ganar LaLiga. El técnico argentino no solamente ha hablado de ese partido sino que también ha tenido que responder a cuestiones del mercado de fichajes de invierno, dejando la puerta abierta a alguna incorporación y no descartando absolutamente nada con Raspadori.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ha descartado la posibilidad de que su equipo fiche a un lateral izquierdo después de que se haya producido la marcha de Javi Galán: "Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para ver las cosas que necesitamos. Buscaremos lo mejor para el equipo".

Al ser cuestionado por el mercado de fichajes en general, el técnico rojiblanco ha sido cauteloso pero a la vez no cierra la puerta a que hayan incorporaciones: "Considero que lo que hablamos va relacionado con lo que esperemos que suceda. Tenemos un plan y esperemos que sea el se dé al final de enero".

Uno de los nombre propios es Giacomo Raspadori, que es pretendido por la AS Roma y otros equipos de Italia. Simeone ha dejado en el aire el futuro del italiano en el Atlético de Madrid: "Seguir trabajando en la responsabilidad que siempre ha tenido desde que llegó. Como entrena no indica nada relacionado a una salida. Estamos abiertos a lo que suceda, nos manejamos pensando en el partido siguiente".

Por otro lado, ha desvelado en qué punto está su relación con Mateu Alemany, el nuevo director deportivo: "Estamos empezando a conocernos. El tiempo marca como se llevan las relaciones sobre todo con los hechos. Estamos con mucha ilusión. Hablamos todos los días y tenemos muy buena relación".

Simeone sólo piensa en el partido contra la Real Sociedad

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no quiere oír sobre ganar LaLiga y ha afirmado que está centrado en el partido contra la Real Sociedad: "Estamos pensando en la Real Sociedad, no nos alejamos del partido a partido. El rival tiene un entrenador nuevo y los futbolistas siempre quieren dar la mejor versión con el entrenador que llega. Hemos visto como trabajaba en sus equipos anteriores y tendremos que llevar el partido a donde podamos hacerles daño".

Por último, ha puesto en valor el regreso de Giménez, ya recuperado de su lesión: "Es un jugador importantísimo. Uno de nuestros capitanes. Tendrá una competencia sana y buena con Pubill, Le Normand y Hancko y eso vendrá bien al equipo".