Frederic Massara, director deportivo de la Roma, calienta el fichaje de Raspadori: "Habrá novedades rápidas, en un sentido u otro"

El director deportivo de la Roma ha confirmado el interés del equipo italiano en el fichaje de Raspadori y asegura que pronto habrá novedades en torno a su traspaso. Mientras tanto, los italianos siguen negociando con un Atlético de Madrid que pide calma y tranquilidad con el futuro del atacante rojiblanco

El Atlético de Madrid y Raspadori protagonizan un mercado de fichajes rojiblanco que promete ser tan largo como intenso. El jugador italiano es una de las grandes aspiraciones de la Roma para reforzar su delantera en este mercado invernal, pero en el conjunto colchonero no se aclaran acerca de la situación del extremo, que llegó al Metropolitano en verano. El director deportivo de la Roma, Frederic Massara, calienta aún más el fichaje de Raspadori y asegura que muy pronto y "rápido" habrá novedades en torno al atacante italiano.

La Roma confirma su interés en el fichaje de Raspadori

Desde la Roma ya han confirmado lo que era un secreto a voces, que el club italiano esta muy interesado en el fichaje de Raspadori. Así lo ha hecho saber el director deportivo al mundo del fútbol en la previa del duelo de Serie A entre Lecce y Roma. "En cuanto a Raspadori, hay contactos y discusiones con el Atlético de Madrid y con el jugador. Es una situación en evolución, habrá novedades rápidas, en un sentido u otro", declaró a DAZN Frederic Massara. El traspaso del ex del Nápoles, según contamos en ESTADIO Deportivo y pretende la Roma, estaría basado en una cesión con opción de compra, aunque la idea no termina de convencer al Atlético de Madrid que, mínimo, quiere recuperar la inversión que hizo en verano por el extremo.

El conjunto colchonero cerró un acuerdo con el equipo del sur de Italia que dejó marchar al atacante a cambio de 22 millones de euros, una oferta que deberá igualar la Roma para que el Atlético de Madrid se decida a dejarlo salir. Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone no ha encontrado la continuidad deseada y ahora podría volver a Italia, donde el Roma necesita efectivos en su posición y el país en el que ha desarrollado toda su carrera. La posibilidad del Mundial, aunque Italia tenga que asegurar su plaza en la repesca, juega una parte importante, pues en Roma podría tener más minutos.

El Atlético de Madrid pide calma con Raspadori

Mientras tanto, desde el Atlético de Madrid, contrarios a la idea que tienen desde la Roma, piden tranquilidad con Raspadori. La dirección deportiva evalúa los pro y contras de dejar salir al atacante y hace balance de la situación. "Es un jugador muy importante en Italia, ha jugado en la selección. No ha tenido una participación muy alta hasta ahora y es lógico que los clubes, especialmente en Italia, le tengan en mente, pero no hay nada más. Para nosotros aporta mucho en la plantilla, trabaja muy bien como dijo el entrenador ayer y, de momento, tranquilidad", asegura Mateu Alemany.