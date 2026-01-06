Pablo Barrios, con un pero, y Raspadori, pendiente de resolver su futuro, entran en la convocatoria de la Supercopa

El centrocampista del Atlético de Madrid, que está firmando una temporada muy buena, tuvo que ser sustituido en el partido contra la Real Sociedad por culpa de un problema muscular que mantiene en vilo al equipo que entrena un Diego Pablo Simeone que sabe que el canterano tiene complicado jugar. El italiano, por su parte, sigue sin decidir su futuro

El Atlético de Madrid pone rumbo a Arabia Saudí para jugar la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid, la cual se disputa este jueves. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone viaja con la ilusión de ganar un título y con una expedición bastante amplía en donde destacan dos nombres por encima de todos: Pablo Barrios y Giacomo Raspadori.

Pablo Barrios tiene molestias musculares y su participación en la Supercopa de España se decidirá a última hora

Todas las miradas en el Atlético de Madrid están puestas en Pablo Barrios quien es seria duda de cara a jugar la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid que se disputa este jueves por culpa de una molestia muscular. El canterano no pudo seguir jugando el partido contra el Real Sociedad celebrado el pasado domingo por culpa de un problema en el sóleo, siendo sustituido en el descanso.

Pablo Barrios fue sometido a pruebas médicas en donde se descartó una posible rotura en el sóleo. El centrocampista tiene un pequeño edema y este martes se ha entrenado, se ha probado y está mucho mejor. Es por ello que ha viajado a Arabia Saudí con el resto de la expedición del Atlético de Madrid lo cual iba a hacer de todas maneras.

De este modo, Pablo Barrios es duda para el partido de este jueves contra el Real Madrid, decidiéndose su participación a última hora. En caso de que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone se clasifique para la final de la Supercopa de España, el centrocampista sí tendría más opciones de jugarla en caso siempre de que continúe evolucionando bien de ese problema muscular en el sóleo.

Raspadori, con la oferta de la AS Roma sobre la mesa, debe tomar una decisión

Giacomo Raspadori es otro de los futbolistas que han sido centro de las miradas en la salida del Atlético de Madrid rumbo a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España. Pero en este caso es por si va a continuar en el club rojiblanco.

El italiano tiene una oferta para unirse a la AS Roma, que espera respuesta, en este mercado de fichajes. El club de la capital de Italia espera la decisión de un futbolista que, de momento, duda si marcharse del Atlético de Madrid, al cual llegó durante el pasado verano, es lo mejor para su carrera deportiva.

La convocatoria del Atlético de Madrid para la Supercopa de España

Esta es la convocatoria completa del Atlético de Madrid para jugar la Supercopa de España: Oblak, Musso, Esquivel, Giménez, Ruggeri, Llorente, Molina, Hancko, Pubill, Le Normand, Julio Díaz, Gallagher, Cardoso, Koke, Barrios, Baena, Almada, Giuliano, Jano, Iker Luque, Taufik, Griezmann, Sorloth, Raspadori, Julián Alvarez y Sergio Esteban.