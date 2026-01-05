Mateu Alemany, sobre Raspadori que debe tomar una decisión en las próximas horas: "Es lógico que los clubes le tengan en mente"

El director deportivo del Atlético de Madrid habló sobre la más que posible salida del futbolista italiano, que tiene sobre la mesa una oferta de la AS Roma. El atacante no está teniendo muchos minutos en esta temporada y su marcha en el mercado de fichajes de invierno es más que posible

Raspadori tiene en sus manos la decisión de salir del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de invierno.Cordon Press

Giacomo Raspadori centra todas las miradas en la actualidad del Atlético de Madrid debido a que el futbolista puede cambiar de aires en las próximas horas. El italiano cuenta sobre la mesa con una oferta de la AS Roma que está estudiando con calma ya que el mercado de fichajes de invierno se acaba de abrir. Al ser público que Atlético de Madrid y AS Roma ya tienen un acuerdo para la cesión de Raspadori, Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, fue cuestionado por la situación en la que está el italiano.

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, fue preguntado en DAZN, en la previa del partido contra la Real Sociedad, sobre la más que posible salida de Giacomo Raspadori a la AS Roma. El ejecutivo fue cauto, tal y como es habitual en él, pero admitió que el italiano cuenta con el interés del equipos de su país natal debido al buen cartel que tiene allí. "Es un jugador muy importante en Italia, ha jugado en la selección. No ha tenido una participación muy alta hasta ahora y es lógico que los clubes, especialmente en Italia, le tengan en mente, pero no hay nada más. Para nosotros aporta mucho en la plantilla, trabaja muy bien como dijo el entrenador ayer y, de momento, tranquilidad".

La AS Roma espera un respuesta de Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid, en las próximas horas

La posible salida de Giacomo Raspadori del Atlético de Madrid está actualmente así. Atlético de Madrid y AS Roma tienen un principio de acuerdo para la cesión con opción a compra, 2 millones de euros por el préstamo y unos 20 millones de euros por el traspaso, del atacante de 25 años.

El problema está en el propio Giacomo Raspadori que después de que los dos clubes hayan llegado a un acuerdo no termina de ver claro que la salida del Atlético de Madrid sea lo mejor para su carrera deportiva. El italiano cree que salir sería fracasar en el club rojiblanco, en el que no está jugando demasiado, 424 minutos en 15 partidos hasta el momento, después de haber sido fichado el pasado verano por 22 millones de euros.

En la AS Roma no quieren alargar mucho más este posible fichaje y esperan que Giacomo Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid, les dé una respuesta en las próximas horas según señala Matteo Moretto.

El Atlético de Madrid se toma con calma el hacer fichajes en este mes de enero y está más centrado en el próximo verano

Mateu Alemany, por otro lado, también habló sobre la posibilidad de que el Atlético de Madrid realice fichajes en este mercado de invierno. El director deportivo señaló que están más centrados en el próximo verano que en este mes de enero. "El equipo está hecho. La capacidad de mejora en enero es muy complicada. Es un mercado hostil. A todo el mundo le cuesta desprenderse de buenos jugadores porque no podrían conseguir refuerzos de garantías. Va a ser un mercado con pocos movimientos en general. Nosotros vamos sin urgencias en ninguna situación. Hace meses que evaluamos cosas, pero lo significativo será en verano".