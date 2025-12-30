El Atlético de Madrid mantiene su postura con Raspadori y Gallagher

El club rojiblanco tiene claro que no se va a desprender de ningún futbolista de su actual plantilla si no llega una oferta que satisfaga sus exigencias. AS Roma y Manchester United siguen intentando los fichajes de los jugadores del equipo entrenado por Diego Pablo Simeone

Una vez se ha ejecutado la marcha de Javi Galán, el Atlético de Madrid está muy tranquilo para lo que resta de mercado de fichajes de invierno en materia de salidas ya que el club rojiblanco no dejará partir a ninguno de sus jugadores a no ser que llegue una oferta que satisfaga sus exigencias económicas. Con este contexto, dos de los futbolistas de la plantilla rojiblanca que tienen equipos que los pretenden son Giacomo Raspadori y Conor Gallagher, que están en las agendas de AS Roma y Manchester United respectivamente.

El Atlético de Madrid no va a malvender a Raspadori y Gallagher

El Atlético de Madrid se mantiene a la expectativa, pero, a la vez, firme de cara al mercado de fichajes de invierno, que se abre oficialmente en unos días, al respecto de Giacomo Raspadori y Conor Gallagher. Con Raspadori las negociaciones siguen en marcha, tal y como ha ocurrido en los últimos días, mientras que con Gallagher continúan insistiendo que el Manchester United no se olvida de él y que va a volver a intentar su incorporación tal y como lo intentó en los compases finales de la ventana de transferencias de verano.

Con todo, el Atlético de Madrid lo tiene claro. No va a vender a ninguno de estos dos jugadores si no llega una oferta que le satisfaga. Y eso, por ahora, no ha ocurrido.

En el caso de Raspadori, la AS Roma insiste en la cesión con opción u obligación de compra, pero el Atlético de Madrid no se mueve de los 22 millones de euros que le costó el italiano el pasado verano. El Atlético de Madrid quiere recuperar la inversión y no perder dinero. La AS Roma está por la labor de mejorar su última propuesta.

Por otro lado, desde Inglaterra se insiste que el Manchester United continúa interesado en Conor Gallagher, pero el equipo inglés desea conseguir al centrocampista en calidad de cedido. Una operación que no encaja en los parámetros del Atlético de Madrid que sólo vendería al inglés por una buena cantidad de dinero ya que tendrá que acudir al mercado para fichar a un sustituto. Y es que no hay que olvidar que Gallagher es actualmente el tercer centrocampista en la rotación del entrenador Diego Pablo Simeone. De hecho, el club rojiblanco ha tasado al inglés en 30 millones de euros.

El Atlético de Madrid le busca salida a los descartes

Quien sí apunta a salir seguro del Atlético de Madrid es Carlos Martín ya que el canterano no ha tenido minutos apenas esta temporada.

El canterano cuenta con el interés de muchos equipos de Primera división.