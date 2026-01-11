Raspadori sigue sin dar el 'sí' a la Roma y espera otra salida: el Atlético de Madrid cruza los dedos

El delantero continúa albergando dudas, aunque los rojiblancos ya han llegado a un acuerdo con el club de la capital italiana, y se ilusiona con la posibilidad de que el Nápoles se lance a repatriarlo

El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con la Roma para la cesión con opción compra de Giacomo Raspadori. Pero falta que el italiano se decida a aceptar a su vez la propuesta del conjunto 'giallorosso'. En ese compás de espera se encuentran las tres partes desde hace unos días, pero el delantero sigue albergando dudas sobre su regreso a la Serie A para reforzar al equipo que dirige Gian Piero Gasperini, que suspira por tenerlo a sus órdenes.

Los números de Raspadori

Diego Simeone ha dejado claro que el de Bentivoglio no le sobra. Está lejos de ser un hombre importante en sus planes. Pero ha sabido adaptarse al rol de revulsivo y el 'Cholo' está satisfecho con su rendimiento, que se ha traducido hasta la fecha en dos goles y tres asistencias en 15 partidos, habiendo sido solo una vez titular en LaLiga. Pero en términos económicos, en el Metropolitano consideran que se trata de una buena oportunidad para recuperar la inversión realizada el pasado verano.

La oferta de la Roma al Atlético y Raspadori

Tras abonar 22 millones de euros por su fichaje al Nápoles, la Roma está dispuesta a pagar en torno a dos millones por su préstamo y en torno 20 más a final de temporada, apuntando el diario As que la opción de compra pasaría a ser obligatoria si el conjunto de la capital italiana se clasifica para la Champions y el ariete juega un número acordado de partidos.

A Raspadori, por su parte, le ofrecen un contrato hasta 2030 y un importante salario de 3,6 millones por temporada. El esfuerzo es sin duda importante. Pero el delantero no lo acaba de tener claro tras la reunión mantenida ayer con sus representantes en Madrid. Ya rechazó a la Lazio, recibiendo luego las críticas de su presidente, Claudio Lotito, y ahora el citado medio indica que la razón por la que no ha aceptado aún la oferta procedente del Olímpico es que porque estaría esperando a su ex equipo, el Nápoles.

La Roma es optimista pese a todo

"Creo que se está concretando bastante rápido de una manera u de otra. Es posible que mañana tengamos una visión mucho más clara de todo el panorama", afirmó este pasado sábado el director deportivo romanista, Frederic Massara, optimista con respecto al fichaje. Pero las horas pasan y Raspadori espera a que los 'azurri' se decidan a apostar por su regreso, pues siente un gran apego por el club en el que militó las dos últimas campañas tras llegar procedente del Sassuolo. Tanto es así, que desde su entorno ya han contactado con la entidad que preside Aurelio De Laurentiis para explorar esta posibilidad.

El Nápoles debe concretar otras salidas antes

El problema es que el Nápoles debe concretar antes alguna venta. Su gran objetivo es colocar al también delantero Lorenzo Lucca, que llegó el pasado verano del Udinese cedido a cambio de nueve millones y otros 26 más bonus como obligación de compra. Una importante inversión que no ha dado el resultado esperado, pues el 'gigante' italiano solo suma dos goles en 21 partidos y apenas suma 400 minutos en la Serie A.

Si el actual campeón transalpino, actualmente cuarto en la tabla, logra darle salida a Lucca, con una oferta de cesión del Benfica sobre la mesa, podría lanzarse a por Raspadori, a lo que podría ayudar también la salida de Noa Lang, otro de los fichajes de esta temporada que no está ofreciendo el rendimiento esperado. La duda es si la Roma mantendrá su oferta o se cansará de esperar, lo que podría dejar al delantero italiano sin opciones si finalmente no le cuadran los números al Nápoles.