Aprieta por fichar a Gallagher

El Tottenham, según diferentes informaciones procedentes de Inglaterra, habría acelerado en su interés por hacerse ahora en enero con Gallagher, al que también pretende el Aston Villa de Unai Emery. El Atlético de Madrid solicita más de 30 millones por su traspaso

El Cholo Simeone sigue dándole salida en este enero a los futbolistas con los que no cuenta, habiendo marchado ya jugadores como Javi Galán, traspasado a Osasuna, y Carlos Martínez, cedido al Rayo Vallecano. Una ventana de fichajes que está siendo especialmente intensa para los colchoneros, encontrándose en la rampa de salida, también, activos como Raspadori, Thiago Almada o Conor Gallagher, quien también podría acabar saliendo antes de que se cierre el mercado.

El Tottenham acelera en su interés de hacerse con el colchonero

Al igual que ocurriera el pasado verano, el centrocampista inglés maneja diversos clubes interesados en hacerse con sus servicios este mercado de enero, estando su futuro totalmente en el aire. Mientras que las salidas de Raspadori y Thiago Almada parecen más cantadas, cualquier cosa podría acabar ocurriendo en el caso del británico Gallagher, al que en la Premier lo siguen tentando.

Si el Aston Villa de Unai Emery ha sido el primer equipo en interesarse con empeño en este mercado invernal por el mediocentro inglés de 25 años, quien no ha conseguido hacerse con un sitio fijo en los esquemas de Simeone, ahora es el Tottenham el club que se ha interesado en reclutarlo y que, según diferentes informaciones procedentes de Inglaterra de las que se hace eco As, habría acelerado por él en las últimas fechas. Crystal Palace y Leeds United son otros de los clubes que han mostrado su interés.

El Atlético de Madrid descarta cualquier acuerdo por Gallagher por debajo de los 30 millones

En principio, el Atlético de Madrid tan sólo vería con buenos ojos el traspaso de Gallagher, no teniendo intención ninguna de dejarlo salir en préstamo con opción ni obligación de compra a final de temporada.

En el Metropolitano tienen claro que el ex del Chelsea no saldrá a cambio de un mal negocio, habiendo tasado la operación por encima de los 30 millones de euros. Por menos de esas cantidad no habrá opción ninguna de cerrar un acuerdo por Gallagher, por el que el Atlético de Madrid abonó 42 millones de euros hace dos veranos.

Por ello, el conjunto colchonero trataría de elevar el traspaso hasta los 40 millones, intentado recuperar la mayor inversión posible. Y es que Gallagher, con contrato hasta 2029, es el decimotercer futbolista de la plantilla más utilizado por Simeone, a pesar de que no haya conseguido asentarse como titular.