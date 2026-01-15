La discusión entre Íñigo Pérez y Balliu durante la eliminatoria de Copa del Rey ante el Alavés

El duelo entre Alavés y Rayo Vallecano en los octavos de final de la Copa del Rey trae algo más que una eliminación para el conjunto madrileño. En pleno duelo hubo otra discusión entre Íñigo Pérez y Balliu por la sustitución del segundo, en un partido donde Camello tuvo que abandonar en la primera mitad

Mal momento para el Rayo Vallecano. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez quedó eliminado de la Copa del Rey por el Alavés en Mendizorroza, tras un encuentro donde volvieron los roces del técnico rayista con Balliu y Camello tuvo que abandonar por lesión en la primera mitad.

Con los problemas de Camello y las molestias de Unai López, son hasta seis jugadores del primer equipo los que ocupan la enfermería del Rayo Vallecano con Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Abdul Mumin y Diego Méndez, donde el lateral rumano ha sido la causa principal de la polémica.

Balliu, condicionado por el miedo

Llegaba el minuto 38 de la eliminatoria, con el marcador en empate a cero, cuando Íñigo Pérez decidió sustituir a Iván Balliu. El lateral albanés volvía a la titularidad tras la baja de Ratiu, quien sufre una lesión en el sóleo y no estará disponible hasta final de mes. Con esta circunstancia, el preparador rayista solo dispone de un lateral derecho puro, teniendo que vigilar el estado físico de sus jugadores con lupa.

Así, tras sentir unas molestias, Balliu fue sustituido por Pep Chavarría por precaución. El albanés no estuvo conforme con la decisión, mostrándose contrariado camino al banquillo. En su encuentro con Pérez, tras intercambiar algunas impresiones, el técnico le confirmó su miedo: “¿Te rompes y qué hacemos?”. Mostrando la delicada situación del Rayo Vallecano y su jugador, quien volvía de lesión.

Camello, duda para la jornada 20

Este cambio se realizó aprovechando la ventana de Álvaro García, quien entró por un lesionado Camello. El delantero español recibió una dura entrada en el tobillo por parte de Benavídez, provocándole unas molestias que no le permitieron terminar la primera mitad para ser tratado al descanso.

Camello tendrá que probarse en los entrenamientos previos al duelo al duelo del próximo domingo ante el Celta de Vigo, programado a las 18.30 horas en Balaídos. La preocupación por el estado de su tobillo es mayor si se tiene en cuenta la grave lesión sufrida el pasado año en la misma zona, pudiendo haber recaído del traumatismo. Íñigo Pérez, en el postpartido, dejó en el aire la aparición del jugador en liga hasta la realización de las pruebas médicas, no estando aun totalmente descartado.

Con todo ello, el Rayo Vallecano se prepara para afrontar una nueva semana de competición en LaLiga, donde tendrá que reponerse al duro golpe anímico que supone la eliminación copera. En palabras del técnico rayista: “Ahora, después del partido, de la derrota, estamos mal, estamos dolidos, estamos con amargor, nos da rabia, pero tenemos que ser valientes, ir a la verdad, corregir errores que hemos tenido y recuperarnos para ir a Vigo”. Toda una declaración de intenciones de una persona que tendrá que hacer milagros con una plantilla repleta de ausencias, las cuales podrían aumentar en las próximas horas.