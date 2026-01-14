Lass y Óscar Valentín ya conocen la sanción por ser expulsados con tarjeta roja directa

El centrocampista del Girona se perderá los dos próximos encuentros del conjunto de Míchel por su expulsión, a diferencia del único partido de castigo que ha recibido el jugador del Rayo Vallecano,

Lass Kourouma y Óscar Valentín vieron la tarjeta roja directa en sus respectivos encuentros de LaLiga EA Sports. Por un lado, el jugador de Guinea fue expulsado en el encuentro en el que el Girona recibió a Osasuna en Montilivi, que acabó con victoria para el conjunto de Míchel gracias al gol de Vanat en la primera parte. Por otro lado, el centrocampista del Rayo Vallecano tuvo que abandonar el choque ante el Mallorca en el minuto 80 por una dura entrada sobre Pablo Torre. De esta manera, el capitán del equipo de Iñigo Pérez ha sido sancionado con un partido y el jugador del equipo gironí con dos.

El Girona pierde un efectivo para el encuentro contra el Espanyol y Getafe LaLiga EA Sports

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con dos partidos a Lass Kourouma por su acción con Aimar Oroz en los minutos finales del Girona - Osasuna del pasado fin de semana, en el encuentro de la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Por ello, el centrocampista de Guinea se perderá el encuentro ante el Espanyol de este viernes en el RCDE Stadium y la visita del Getafe de Bordalás a Montilivi, fijado para el lunes 26 de enero. El jugador de 21 años, que disputaba su séptimo partido con el equipo catalán esta temporada, no volverá a jugar hasta el duelo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere del 31 de enero.

De esta manera, Míchel fue muy sincero, tras la victoria del Girona a Osasuna, hablando de la tarjeta roja que vio Lass en los minutos finales del choque en Montilivi, que provocó una tangana sobre el terreno de juego: "Pedimos perdón a Osasuna y a Aimar Oroz. No somos un equipo que hace este tipo de cosas. No tiene justificación lo que ha hecho pese a que lo cogen dos veces. Es un jugador joven, esa energía la tiene para bien, pero hoy no la ha controlado. Además sin Witsel, Solís… era una oportunidad para él. Nos sabe mal por la imagen que hemos dado, está arrepentido porque sabe que ha metido la pata".

Iñigo Pérez, sin Óscar Valentín para la visita del Rayo Vallecano al Celta de Vigo

Por su parte, Óscar Valentín ha sido sancionado con un partido por su entrada sobre Pablo Torre que le costó la tarjeta roja en el Rayo Vallecano - Mallorca del pasado sábado. Sin embargo, el centrocampista salió al paso y pidió disculpas por su expulsión: "¡Por fin pudimos daros una alegría y conseguimos los tres puntos en casa! Pedir disculpas por dejar al equipo con uno menos en una jugada totalmente fortuita. ¡El miércoles más!"

Además, el Comité ha terminado resaltando las sanciones a Moncayola, Carmo y Maffeo, que vieron tarjeta amarilla y deberán cumplir castigo por acumulación de las mismas ante Real Oviedo, Osasuna y Athletic Club, respectivamente.