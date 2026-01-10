Míchel valora la lesión de última hora de Witsel y los plazos para su regreso: "Creo que puede estar unas dos semanas"

El entrenador del Girona hizo balance de la victoria de su equipo contra Osasuna, que firma su segundo triunfo consecutivo, lo que le aleja cada vez más de la zona del descenso gracias al gol de Vanat de tacón

El Girona venció a Osasuna en Montilivi, en un encuentro que se decidió con un gran gol de Vanat en la primera parte. De esta manera, los de Míchel se colocan duodécimos en la clasificación de LaLiga EA Sports con 21 puntos, a la espera de que finalice esta jornada número 19. Sin embargo, el técnico, como viene siendo habitual, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la victoria frente al conjunto de Alessio Lisci, que lamentó por su parte el gran número de ocasiones fallidas durante el partido.

Míchel valora la victoria ante Osasuna

Míchel comenzó analizando la victoria ante Osasuna haciendo hincapié en la mejoría de sus jugadores: "Tengo la sensación de que los jugadores han crecido tanto a nivel individual como colectivo. Hoy, contra un rival muy fuerte en duelos, les hemos superado porque tenemos alma. Arnau juega en medio del campo y lucha con Budimir. Esto dice mucho del equipo. Ahora estamos fuera del descenso y estamos felices. Creo que es merecido lo que han logrado estos últimos partidos. Debemos seguir creciendo. Estamos a mitad del recorrido hacia los 42 puntos. Queda mucho, pero ahora ya no estamos en situaciones negativas."

En este sentido, Míchel, que habló del mercado de fichajes en la previa del encuentro, siguió valorando y poniéndole nota al equipo hasta ahora: "Les doy un notable porque se han rehecho de una situación muy complicada. He podido arreglar un poco mis errores de las primeras jornadas. Hemos buscado la mejor versión colectiva y ellos lo han entendido muy bien". Además, el entrenador del Girona alabó la figura de Vanat y Stuani: "Vanat ha hecho un partidazo. Tiene muchas cosas. Es un jugador top, como Stuani, que lo necesitamos al cien por cien, al igual que Abel. No es fácil estar siempre al máximo, pero está trabajando mucho. Aún nos falta encontrarlo más con espacios. Dentro del área no es Stuani, que es un animal. Él necesita un poco más de profundidad, aunque hoy ha hecho un golazo. Tenemos que darle más pelotas al espacio."

Míchel apunta los plazos con la lesión de Witsel

Por otra parte, Míchel habló sobre la lesión de última hora de Witsel: "Creo que puede estar unas dos semanas. Lo normal es no correr. Tenemos que tener cuidado para que no recaiga. Él no tiene sensación de estar lesionado, pero debemos ser prudentes". Además, el técnico valoró la tangana del final del encuentro: "Lo he dicho en el pospartido: pedimos perdón a Osasuna y Aimar. No somos un equipo de este estilo. Lass se ha equivocado yendo a recuperar el balón y, cuando se levanta, Aimar lo coge, pero no tiene ninguna justificación. La mayoría de veces Lass utiliza su energía para hacer cosas buenas, pero hoy la ha utilizado mal. Ha perdido una oportunidad, porque podía tener protagonismo en los próximos días. Estaba arrepentido."

Por último, Míchel quiso dar detalles sobre los movimientos en el Girona durante el presente mercado de fichajes y los egos en la plantilla: "Mi responsabilidad es saber quién jugará y quién no. Veo muchas informaciones en redes y medios, pero yo hablo mucho con los jugadores. Cada punto es vital y necesito saber cómo está la gente. No es fácil estar al cien por cien cuando se habla de salidas. Tengo la sensación de que ahora lo primero que miran es el equipo. Yo también. Ellos han demostrado que quieren jugar en el Girona, sin egos. Estamos jugando como equipo. El capitán en el campo es Arnau y está haciendo un trabajo increíble. Al igual que Iván, Gazzaniga o Blind, jugadores que llevan más tiempo y que han llegado."