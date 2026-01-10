Alessio Lisci lamenta la derrota contra el Girona: "Un partido como hoy lo jugamos 100 veces y lo perdemos una"

El técnico de Osasuna analizó la derrota de su equipo ante el Girona en Montilivi, la primera de este 2026, que se solventó por un gol de Vanat de tacón en la primera parte y que los visitantes no pudieron derribar la puerta de Gazzaniga

Osasuna cayó derrotado en su visita al Girona en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci no pudieron sobreponerse al gol inicial de Vanat en la primera parte, prevenido de una gran acción de Álex Moreno. Por ello, el técnico italiano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro ante el conjunto de Míchel, que se llevaron los tres puntos y lograron su segunda victoria consecutiva, empezando de inmejorable manera este nuevo año 2026.

Alessio Lisci, sobre las numerosas ocasiones falladas

De esta manera, Alessio Lisci, que habló en la previa sobre la competencia que hay en el equipo con la llegada de Javi Galán, lamentó las ocasiones fallidas contra el Girona: "Bueno, creo que en la primera parte somos superiores a ellos, tenemos ocasiones muy claras; vamos a analizar las ocasiones claras. Tenemos una de Víctor Muñoz, dos de Moncayola, un larguero, una de Lucas Torró, son cinco ocasiones clarísimas. Primera división, fuera de casa; además, muchas llegadas en las que hemos decidido mal el último pase. Muy superior; no he dicho que las ganamos todas, he dicho que el partido de hoy es muy difícil comentarlo con una derrota".

Además, Alessio Lisci valoró el hecho de que al equipo le pese psicológicamente perder fuera de El Sadar, que también perdió en la ��ltima salida, ante el Barcelona: "Sí, al equipo puede ser que le pese psicológicamente. Tenemos que tener la cabeza limpia, pero un partido como hoy, no sé, lo jugamos 100 veces y lo perdemos una. Entonces, es el camino que tenemos que seguir y ya está, no hay más".

Budimir lamenta la poca contundencia de Osasuna

Por su parte, Budimir analizó la derrota de Osasuna en Montilivi: "El Girona juega muy buen fútbol, pero en estos 90 minutos Osasuna ha sido mejor. Si no rematamos entre los tres palos, yo el primero, no podemos ganar. En el primer tiempo les hemos pasado por encima. Si no estamos precisos, no podemos ganar. No tengo ninguna preocupación porque el equipo entrena muy bien, pero hay que ganar partidos. Es inexplicable que se acerquen una vez y nos marquen de tacón. Me da pena porque hemos merecido mucho más".

Por último, Budimir concluyó afirmando que "no hemos ganado, pero la mentalidad debe ser esta de ir a por el rival. Vamos a ganar, antes o después. No nos tenemos que volver locos, pero tenemos que mejorar".