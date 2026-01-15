Lo que le faltaba al Rayo Vallecano: regresa Eto'o y la Premier League viene a por su estrella

Bournemouth, Crystal Palace y Nottingham Forest han llamado a las puertas de Jorge De Frutos en las últimas semanas

Lo que le faltaba al Rayo esta semana. Eliminado de la Copa del Rey y encima sus jugadores con pretendientes varios en el mercado. El Rayo Vallecano es décimo en LaLiga con 22 puntos pero no quiere descuidarse para amarrar lo antes posible su permanencia en la elite una temporada más. Y ello podría peligrar si se queda sin una de las estrellas que más brillan en el vestuario que dirige Iñigo Pérez.

Se trata de Jorge de Frutos, quien lo tiene muy complicado para no hacer las maletas este mismo mes de enero rumbo a la Premier League. El segoviano ha despertado el equipo de varios equipos británicos tras la temporada tan brillante que está firmando. Jugar en Europa con la camiseta del Rayo y debutar con la absoluta de España le han consagrado a nivel internacional y podría abandonar Vallecas en los próximos días según la información difundida por Radio Marca.

Con su tanto ante el Mallorca, De Frutos ya ha igualado su mejor temporada realizadora en una Liga con 6 dianas, a las que hay que sumar dos más en la Conference League.

Iraola quiere pescar en el Rayo Vallecano

Y si en verano ya recibió propuestas de Nottingham Forest, Olympiacos y Besiktas, ahora parecen ser los equipos ingleses quienes han comenzado a pujar por él.

Según dicha fuente, hasta tres clubes ingleses han preguntado con fuerza por la situación de De Frutos: Crystal Palace, Nottingham Forest y el Bournemouth de Iraola, con quien ya trabajó en Vallecas.

En la actualidad, De Frutos está a punto de cumplir los 29 años y tiene contrato con el Rayo hasta 2028, con una cláusula de 50 millones de euros. Cabe recordar que por él pagaron 8 millones por el 80% al Levante hace dos años y medio, por lo que generar una plusvalía con su traspaso se antoja muy sencillo aunque no se llegue a la cantidad que marca dicha cláusula.

Eto'o finaliza su cesión con el Mirandés

Etienne Eto'o, delantero del Rayo Vallecano que estaba jugando cedido en el Mirandés, no seguirá en el conjunto burgalés lo que resta de temporada al acordar este jueves ambos clubes de manera oficial la finalización del acuerdo.A sus 23 años, termina su etapa en el Mirandés, en Segunda, sin apenas protagonismo, con solo ocho partidos oficiales disputados (seis de Liga y dos de Copa del Rey), uno como titular, y 251 minutos de juego.

El delantero español, hijo del también camerunés Samuel Eto'o, llegó al Mirandés el pasado verano tras despuntar en el filial del Rayo, con el que marcó 30 goles que sirvieron para el ascenso a Segunda RFEF y que le sirvieron para llegar a debutar con el primer equipo y disputar seis partidos con la primera plantilla.