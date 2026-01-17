Giráldez pide al Celta fichar tras la salida de Fran Beltrán al Girona y hace una petición sobre Mingueza: "Confío en que siga"

El técnico del Celta asegura que "no hay urgencia", pero sí reconoce que en el centro del campo están más "justos" tras salir también Damián Rodríguez y por ello pide a Marco Garcés aprovechar si sale "alguna oportunidad" en el mercado

El Celta de Vigo está a punto de cerrar el traspaso de Fran Beltrán al Girona, que se ha adelantado a un Sevilla FC que pretendía calcar la operación llevada a cabo el pasado año con Alfon y llevarse gratis al mediocentro una vez que finalizara su contrato el próximo 30 de junio. Por ello, Claudio Giráldez lo ha dejado fuera de la convocatoria para el duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano en Balaídos, estrenándose en su lugar el canterano Hugo Burcio.

"Está abierta una operación de salida y es entendible que no entre en la lista", avanzó el técnico celeste, que considera necesario acudir al mercado para reforzar la parcela ancha después de haberse marchado también Damián Rodríguez cedido al Racing de Santander, aunque no quiso presionar a Marco Garcés en este sentido. "De momento solo tenemos una salida, que es la de Damián, la otra veremos cómo acaba la situación. Tenemos confianza plena en los jugadores de la plantilla y del Celta Fortuna. Si sale Fran (Beltrán) es una posibilidad fichar si aparece algo interesante, evidentemente, pero sin urgencia, estamos tranquilos en ese aspecto".

Pide que la plantilla seas "mejor que antes de empezar el mercado"

"Tenemos que tener confianza en nuestra dirección deportiva, tenemos días de mercado y tenemos confianza en la plantilla que tenemos. Tenemos recursos de sobra en el equipo, no depende de un jugador, depende de la fortaleza de todos. Confío en que acabemos con una plantilla mejor que antes de empezar el mercado. En esa posición vamos más justos, pero hay que darle tiempo. Si hay alguna oportunidad en el mercado, será interesante si se concreta lo de Fran", añadió, insistiendo en su deseo de no ver debilitada su plantilla en este mercado.

Además, el preparador pontevedrés admitió que en caso de haberse producido antes las negociaciones con el Girona por Fran Beltrán quizás no habría dado su permiso para que saliera Damián. "Es posible, pero los tiempos son como son. Para mí es importante que los jugadores colmen sus expectativas, que estén a gusto. Damián no había tenido los minutos que necesita, y en el caso de Fran ha jugado 15-16 partidos, pero ha tenido menos protagonismo que el año anterior y es entendible", zanjó.

Yoel Lago, otro que puede hacer las maletas

Además, Giráldez reconoció que hay más jugadores que "puedan querer salir" ante la falta de oportunidades, asegurando en este sentido que "es imposible dar a todos la cuota de protagonismo que les gustaría y colmar sus expectativas, lo podemos entender". Es el caso, por ejemplo, del joven Yoel Lago, con ofertas de Segunda división para marcharse cedido. "Está feliz, trabaja muy bien y dependerá de la confección de la plantilla y otros movimientos que se puedan desencadenar", confirmó.

Confía en que Mingueza no salga en enero

De otro lado, también hay futbolistas del plantel que "por momentos de forma, llaman la atención de otros clubes", afirmando al respecto que ha hablado con "todos". Es el caso de Williot Swedberg, con una oferta del Alalanta, u Óscar Mingueza, al que la Juventus trata de llevarse en este mercado de enero. "Está feliz, contento. Es bueno que se hable del nivel que está teniendo. Confío en que esté con nosotros, con el mismo nivel, toda la temporada", apuntó sobre el catalán.

Mantiene el secreto sobre la situación de Ferran Jutglà

Por otro lado, Giráldez se refirió a la situación de Ferran Jutglà, que no saldrá pese al interés del Espanyol, aunque se ha quedado fuera de la lista por segunda jornada consecutiva debido a motivos personales. "Está mejorando, pero por el mismo motivo, se vuelve a quedar fuera. Esperemos que pronto esté de vuelta. Está en una línea ascendente, entrenando bien y espero que pueda estar pronto con nosotros. Hemos hablado con él, es una situación personal y creo que le corresponde a él hablarlo. Tenemos el máximo respeto a su persona, a lo profesional que es, a cómo trabaja, a lo buen chico que es. Creo que es entendible que cuando una persona tiene un tema personal, le corresponde a él hablarlo, no a mí", explicó, sin querer ofrecer detalles.