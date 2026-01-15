Cerrada la puerta del fichaje de Jutglà: el Celta de Vigo no da su brazo a torcer

El Celta de Vigo descarta la salida de Jutglà en este mercado de fichajes ya que cuenta con la co0nfianza de la dirección deportiva y de Claudio Giráldez

El Celta de Vigo promete protagonismo en este mercado de fichajes. Tras cerrar dos salidas y una gran primera vuelta de la temporada, los clubes europeos y españoles ponen el foco en los jugadores que forman el plantel gallego en busca de oportunidades. En LaLiga, el Espanyol ha sido el primero, y seguramente el único, en mover fichas por Ferrán Jutglà. La baja de Puado invita al cuadro perico a reforzar la delantera y la cesión del catalán es la opción que más convencía a los blanquiazules. Pero el interés ha durado poco después de que el Celta de Vigo cierre la puerta a una salida inmediata de Jutglà en este mercado de fichajes ya que consideran que es una apuesta personal del club y que Giráldez, a pesar de que el atacante no ha comenzado su andadura en Balaídos con buen pie, confía y cuenta con el delantero.

El Celta de Vigo cierra la puerta a la salida de Jutglà

El Celta, más allá de los descartes de Giráldez para esta segunda vuelta de la temporada, no tiene pensado deshacerse de ningún jugador más antes de que llegue el mercado, descartando así la marcha de Mingueza y la cesión de Jutglà al Espanyol, según ha anunciado Faro de Vigo. El futbolista cuenta con la confianza de Giráldez a pesar de que su inicio de campaña ha sido bastante discreto. Al técnico de Pontevedra le gusta el perfil de Jutglà y entiende que es una pieza que hace falta en el ataque celeste en casos puntuales. Su evolución estará marcada dependiendo del papel que juegue en esta segunda vuelta, en la que apunta a tener más protagonismo y responsabilidad en el cuadro vigués. En lo que va de curso, Jutglà ha jugado un total de 1.000 minutos repartidos entre las tres competiciones jugadas por el Celta, anotando dos goles en LaLiga, dónde ha tenido más protagonismo que en la Europa League y en la Copa del Rey.

Una gran venta en verano para el Celta de Vigo

Mientras que el Celta cierra la puerta a salidas no deseadas en invierno, abre la posibilidad al mercado de fichajes de verano, en la que deberá llevar a cabo una gran venta para cuadrar las cuentas del club. Jutglà no apunta a ser el nombre que buscan en las oficinas de la dirección deportiva para ser esa gran venta. El futbolista, además, llegó en el comienzo del curso a cambio de poco más de 5 millones de euros, por lo que en caso de salir, lo haría por la misma cantidad por la que llegó, algo que no acabaría con la deuda celeste.