Se abre una puerta en LaLiga para la salida de Ferran Jutglà del Celta de Vigo

El Espanyol busca un delantero tras la grave lesión de Javi Puado y en la capital catalana se apunta la posibilidad de una cesión del ariete celeste, que en realidad entra en los planes de Claudio Giráldez aunque no esté respondiendo a las expectativas

El Celta de Vigo ha abierto hueco en su plantilla con la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander y al mismo tiempo ha logrado ensanchar su límite salarial con los traspasos de Luca de la Torre al Charlotte FC y Tadeo Allende al Inter Miami, aunque este último sigue sin convertirse en oficial. Con esos dos requisitos cumplidos, el gran objetivo del club celeste sigue siendo la repatriación de Fer López en calidad de cedido por el Wolverhampton, negociación que parecía avanzada pero que tampoco acaba de desbloquearse. Pero aún podrían producirse nuevos movimientos, especialmente en el capítulo de salidas, con alguna sorpresa incluida.

Las posibles salidas del Celta de Vigo

Claudio Giráldez ha reconocido que el meta Marc Vidal, por el que se ha interesado el Oviedo, "es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir", si bien "hay algún otro compañero que también la puede tener". Así, se ha apuntado la posibilidad de una cesión de Yoel Lago a Segunda división, mientras que Franco Cervi se mantiene firme en su decisión marcharse libre en junio y la situación de Joseph Aidoo ha cambiado radicalmente, pues ahora incluso no se descarta una renovación que parecía imposible.

Los números de Ferran Jutglà

Junto a todos ello, el último nombre en aparecer en la rampa de salida es el de Ferran Jutglà, lo que no deja de sorprender pese a que no ha cumplido hasta la fecha con las expectativas que generó su fichaje. Alternando titularidades y suplencias, el delantero roza los 1.000 minutos de juego repartidos en 20 encuentros, viendo portería únicamente ante Osasuna por partida doble. Pero en el último choque ante el Sevilla FC no entró en la lista por motivos personales, sin que haya trascendido la razón de los mismos.

Giráldez y el factor mental que lastra a Ferran Jutglà

Pese a todo, el técnico celeste considera que es una pieza recuperable. "No es por no intentarlo y ojalá podamos tener cada vez una mejor versión de él. Ha hecho partidos muy buenos en los que no ha tenido premio, ha hecho otros partidos que creo que no ha estado a su mejor nivel seguramente porque su cabeza le está hablando en negativo y tenemos que ser capaces de recuperar esa parte de él", señaló hace poco menos de un mes.

El Espanyol, su casa

Pero según se ha informado en el programa 'Tiempo de Espanyol' de la Cadena Cope, el catalán tiene sobre la mesa la posibilidad de regresar como cedido a un Espanyol en el que ya ha vivido dos etapas. Llegó a su cantera en categoría infantil y pasó varias temporadas antes de marcharse cedido al Sant Andreu o el Juvenil A del Valencia, regresando en en 2019 para jugar dos temporadas en su filial, con el que firmó 12 goles en 52 partidos.

Aunque llegó a ir convocado en un par de ocasiones, el ariete nacido en Sant Julià de Vilatorta no consiguió debutar con el primer equipo blanquiazul y optó por marcharse al Bacelona B, lo que despertó un importante revuelo en el entorno del conjunto perico. De allí dio el salto al Brujas y tras su buen hacer en Bélgica, el Celta apostó fuerte por su fichaje el pasado verano, desembolsando 5 millones de euros.

La necesidad perica por la lesión de Javi Puado

Por ello, resultaría extraño que en Balaídos accedan al préstamo de Ferran Jutglà, más si cabe para reforzar a un rival directo como el Espanyol, que es quinto en la tabla con cinco puntos más que el cuadro gallego, séptimo clasificado. Otro cantar es la necesidad del propio conjunto catalán, que busca un delantero de garantías para sustituir al lesionado Javi Puado, que ha dicho adiós a la temporada.