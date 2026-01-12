Malísimas noticias para el Espanyol: Javi Puado se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

El capitán del conjunto perico, que tuvo que ser sustituido en el minuto 73 del partido de ayer ante el Levante, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será baja para el equipo de Manolo González para lo que resta de la presente campaña

Javi Puado vuelve a vivir un calvario con las lesiones. El capitán del Espanyol volvió el pasado tres de enero, en el encuentro ante el Barcelona en el RCDE Stadium, tras un esguince sufrido en el duelo frente al Betis del cinco de octubre. Tras ello, el jugador fue suplente en el partido de ayer frente al Levante y duró tan solo cuatro minutos, ya que tuvo que pedir el cambio por un problema que no parecía tanto en un principio, tal y como confirmó el propio Manolo González. No obstante, el futbolista de 27 años ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Javi Puado, baja determinante para Manolo González en la 2025/2026

Javi Puado ha recibido las peores noticias posibles tras el partido de ayer contra el Levante en el Ciutat de Valencia, ya que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado de la pierna derecha De esta manera, el capitán del Espanyol se despide de lo que resta de la temporada, en la que los de Manolo González están siendo una de las sensaciones de LaLiga EA Sports, donde se colocan actualmente quintos con 34 puntos. Además, cabe recordar que el técnico del conjunto perico valoró el estado físico del futbolista tras el choque ante los de Luis Castro, pensando que en un principio podría ser algo menos: "No parece nada grave, de meses, pero es una zona que tiene tocada, y cuando le hagan la resonancia veremos el alcance de la lesión. Debe volver cuando esté recuperado del todo".

Por otra parte, cabe recordar que Javi Puado se lesionó de la misma rodilla a principios del mes de octubre, lo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego hasta el comienzo del presente año. De hecho, el capitán del Espanyol regresó y disputó nueve minutos en el encuentro contra el Barcelona, que acabó en victoria para los de Hansi Flick gracias a los goles de Dani Olmo y Lewandowski. Por ello, se confirma una baja importantísima para el equipo de Manolo González, que podría entrar en el mercado de fichajes en busca de un sustituto y con el objetivo de tener una nueva alternativa en el centro del campo y en el costado izquierdo, donde acostumbra a jugar el futbolista de 27 años.

El Espanyol comunica la grave lesión de Javi Puado

Por su parte, el Espanyol ha emitido un comunicado confirmando las malas noticias en torno a Javi Puado: "Las pruebas realizadas a Javi Puado confirman que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El capitán blanquiazul será operado este jueves por el dr. Cugat".

Por último, el Espanyol concluye el informe ampliando que "Puado, que había reaparecido en el derbi ante el FC Barcelona, ​​se lesionó de forma fortuita en el partido disputado este domingo ante el Levante UD".