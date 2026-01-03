Espanyol 0-2 Barcelona: Joan García salva al Barça para que Fermín le otorgue la victoria en el derbi

Espanyol y Barcelona dieron la bienvenida a 2026 en LaLiga con un igualadísimo derbi barcelonés, donde Joan García fue el protagonista principal. Mientras que, Fermín, quien entro en la segunda mitad, ofreciera dos grandes asistencias para ofrecer la victoria a los azulgranas

Derbi barcelonés para dar la bienvenida al nuevo año. Espanyol y Barcelona, los dos equipos más en forma de LaLiga, se vieron las caras en un apasionado y disputado encuentro, donde Joan García fue protagonista por su regreso a Cornellà y las grandes intervenciones realizadas en el encuentro. Donde también destacó Fermín, que tras salir desde el banquillo dio dos asistencias que sellaron la victoria azulgrana en el derbi catalán.

Joan García salva al Barça

Comenzó el encuentro con un Barcelona que quiso mantener su estilo, fiel a la posesión, mientras que el Espanyol esperaba en su campo para salir rápido al contragolpe. Tras varias jugadas elaboradas de los azulgranas, las más claras llegaban del lado perico gracias a balones en profundidad.

Primero fue Dolan por la banda derecha, cuyo intento quedó anulado por un rápido Balde, pero ya pasado el primer cuarto de hora, Roberto disfrutaría de la oportunidad más clara. Balón en profundidad medido por Edu Expósito para dejar a su compañero solo ante Joan García. El delantero, algo trastabilladlo, pudo definir pero el guardameta adivinó a la perfección sus intenciones.

El guion de partido cambió poco. El Barça seguía controlando la posesión del esférico, mientras que los pericos ponían en riesgo la portería rival a la contra. Así, llegaría una segunda grandísima intervención de Joan García. Corrió la banda izquierda Romero para poner un centro medido a Pere Milla. El delantero perico remataba a places muy cerca del guardameta que, con una mano casi imposible, consiguió desviar el esférico lejos de la portería cuando el estadio se preparaba para cantar el primer gol.

En el saque de esquina posterior, llegaría uno de los momentos más tensos del partido. Cabrera, tras rematar, impactaba con la cabeza de Eric García. Ambos jugadores caían al césped, con el perico mostrando el rostro lleno de sangre. Pasaron varios minutos con los servicios médicos antes de abandonar el terreno de juego para después, ya curados, regresar.

Con la interrupción, el tiempo extra fue de 5 minutos, en los que poco pasó, provocando que los jugadores volvieran a vestuarios con empate en el marcador, después de dos grandes intervenciones de un Joan García que regresaba por todo lo alto al RCDE Stadium.

Fermín revoluciona el partido

Los equipos no iban a dar por bueno el empate y salieron a la segunda mitad dispuestos a darlo todo. Empezó el Barça con mayor precisión que su rival, pero en un partido roto, los pericos consiguieron mostrar todo su potencial ofensivo, pudiendo haber realizado acciones de mucho más peligro al contragolpe.

En otra de esas ocasiones veloces, Joan García se consagraría como el héroe azulgrana de la noche. Iba solo Roberto al mano a mano y, cuando ya parecía haber regateado al guardameta, este sacó una mano imposible para evitar que rematara a portería. El español era la pesadilla del ataque perico.

Poco después, Koundé sacando un balón sobre la línea y el propio guardameta, terminarían de amargar la noche a un Roberto muy participativo en ataque.

Pero no solo un portero iba a sobresalir en el encuentro. Tras un saque de esquina, el balón, rechazado, quedaba muerto en el área pequeña perica para que Eric García rematara a placer. Dmitrovic, que parecía vencido, sacó sus reflejos felinos para volar hasta su palo derecho y evitar el tanto azulgrana con una estirada para el recuerdo.

Los entrenadores continuaron realizando cambios provocando una recta final del encuentro de gran intensidad, con dos equipos que quisieron buscar la portería rival sin pasar por el mediocampo. En ese contexto, las individualidades suelen marcar la diferencia.

Así, en los últimos 5 minutos, Fermín se inventaba una ruleta para zafarse de su marca, pudiendo asistir a un Dani Olmo solitario en la frontal. El centrocampista español quiso sacar su clase y, con un disparo con rosca usando el interior de la bota, mando el balón al interior de la portería por la escuadra izquierda de Dmitrovic.

Fermín estaría de dulce, tanto que en el último minuto reglamentario, volvería a repartir una asistencia. Esta vez el español encaró la línea de fondo desde la banda derecha, vio a Lewandowski solo en el corazón del área y, con un pase de la muerte, regaló el tanto a su compañero. Gran definición del polaco que, tras picar el balón por encima de su marca y de Dmitrovic, acabó introduciendo el esférico con el pecho.

Con cuatro minutos de añadido, y una breve pausa para avisar por megafonía de la prohibición de lanzar objetos al terreno de juego, el partido llegó a su fin con una victoria azulgrana gracias al extraordinario nivel mostrado por Joan García, con varias paradas de mérito, y un Fermín que revolucionó el encuentro desde el banquillo con dos asistencias. El Espanyol acababa con su racha de cinco victorias consecutivas tras plantar cara al Barça, y abandonaba su estadio con la sensación de haber merecido mucho más.

Ficha técnica

0 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilal, Cabrera, Calero, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Pere Milla (Puado, min.82), Dolan (Terrats, min.82) y Roberto Fernández (Kike García, min.75).

2 - Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Pedri, min.64), Balde: Eric García, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphinha (Olmo, min.64), Rashford (Fermín, min.46) y Ferran Torres (Lewandowski, min.64).

Goles: 0-1, min.86: Olmo; 0-2, min.90: Lewandowski.

Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó al técnico Manolo González (min.78) y al futbolista Pol Lozano (min.77).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 36.283 espectadores.