Flick, muy crítico tras el derbi: “Creo que no merecíamos la victoria”

El Barcelona salió victorioso del derbi catalán en el RCDE Stadium tras imponerse 0-2 al Espanyol en un partido incómodo, intenso y exigente. Hansi Flick reconoció tras el encuentro que su equipo no fue superior durante muchos minutos, pero puso en valor la calidad final, la reacción desde el banquillo y una actuación decisiva bajo palos de Joan García

El derbi catalán dejó sensaciones contrapuestas en el Barcelona. Tres puntos fundamentales en la clasificación, pero un rendimiento que distó mucho del ideal durante gran parte del partido. El Espanyol fue superior en fases largas, empujado por su afición y por un plan agresivo que puso en serios aprietos al conjunto azulgrana en el RCDE Stadium. Sin embargo, la pegada final y el talento individual marcaron la diferencia, con un 0-2 como marcador final.

Hansi Flick no esquivó la autocrítica. El técnico alemán fue claro al analizar el encuentro y reconoció que el resultado no reflejó lo visto sobre el césped durante los primeros 80 minutos. Aun así, quiso subrayar el valor competitivo del triunfo y el mensaje que, a su juicio, envía el Barcelona al resto de LaLiga.

Autocrítica, puntos y mensaje competitivo

“El Espanyol hizo un partido fantástico. Voy a ser honesto: creo que no merecíamos la victoria”, reconoció Flick ante los medios tras el encuentro. El entrenador azulgrana insistió en que su equipo tuvo que cambiar cosas sobre la marcha para encontrar el camino al triunfo. “La calidad que pusimos en el campo después de los cambios decidió el partido”, explicó.

Pese a la autocrítica, el técnico se mostró satisfecho por el botín obtenido en un escenario siempre complejo. “Estoy contento con los tres puntos. Hemos sufrido, pero nos los llevamos. Esto también es un mensaje muy fuerte para LaLiga”, afirmó, destacando la capacidad del equipo para ganar incluso cuando no domina el juego.

Flick también quiso poner en contexto la dificultad del momento, recordando el corto periodo de preparación tras el parón. “No es fácil volver después de pocos entrenamientos y competir al mismo nivel. Ganar hoy nos tiene que dar confianza”, señaló.

Joan García, el factor decisivo del derbi

Si hubo un nombre propio en la rueda de prensa, ese fue el de Joan García. El guardameta azulgrana firmó una actuación sobresaliente, sosteniendo al Barcelona cuando el Espanyol parecía más cerca del gol. Flick no escatimó elogios hacia su portero.

“Joan es uno de los mejores porteros del mundo”, aseguró con rotundidad. “Jugó de forma increíble y fue responsable de la portería a cero. Cuando ves un partido como el de hoy, entiendes lo importante que es tener un portero decisivo”.

El técnico también recordó el vínculo emocional del guardameta con el RCDE Stadium. “Sé que nunca olvidará lo que vivió aquí. Manolo le dio confianza en su momento, pero ahora juega para nosotros. Está muy tranquilo, muy centrado, y eso se nota en cada acción”, explicó Flick, destacando su regularidad durante toda la temporada.

Un Espanyol reconocido y un derbi con peso emocional

Más allá del análisis propio, Flick quiso rendir homenaje al Espanyol y a su entrenador. “La intensidad que tienen, cómo juegan directo, las transiciones… es fantástico. Felicidades a Manolo y a su equipo”, subrayó, evitando cualquier lectura que minimizara el mérito del rival.

El alemán también reconoció el peso emocional del derbi para la afición azulgrana. “Mucha gente me paraba por la calle diciéndome que había que ganar este partido. Sé lo importante que era”, confesó. Esa presión ambiental se notó tanto en la grada como en el desarrollo del encuentro.

El Barcelona se llevó un triunfo que no fue brillante, pero sí valioso. Flick dejó claro que no celebra el rendimiento de los primeros 80 minutos, aunque sí la capacidad del equipo para resolver partidos complicados. “Hemos sufrido mucho, pero al final marcamos dos goles y conseguimos los tres puntos”, resumió.