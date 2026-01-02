Sergio Sánchez, exfutbolista, entiende a Joan García: "Hay equipos que cuando vienen a firmarte no puedes decir que no"

El exjugador del Espanyol ha hablado sobre el fichaje del actual portero del Barcelona procedente del equipo de Manolo González en la pasada ventana de traspasos, que ha generado polémica y mañana vuelve al RCDE Stadium con el conjunto azulgrana

El fichaje de Joan García por el Barcelona levantó mucha polémica en torno al Espanyol. Además, el actual portero del conjunto de Hansi Flick volverá mañana al RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Por ello, el equipo perico han reforzado la seguridad prohibiendo llevar cualquier símbolo azulgrana en el estadio. De esta manera, Sergio Sánchez, exfutbolista, ha querido valorar el paso que ha dado el guardameta y ha analizado la temporada que está firmando Manolo González en el campeonato doméstico.

Sergio Sánchez valora la temporada del Espanyol

De esta manera, Sergio Sánchez ha concedido una entrevista al Diario Sport, donde ha hablado, en primer lugar, del arranque de temporada que está firmando el Espanyol, con un Pere Milla que ha calentado el derbi por sus palabras hacia Lamine Yamal: "Después de tantos años en la miseria, el equipo ahora está muy bien. Los jugadores tienen confianza y están sacando resultados, que al final es lo que te da la seguridad para seguir creciendo día a día". Hay un buen grupo técnico y jugadores de cantera y jóvenes, que han logrado que la afición del Espanyol esté muy conectada con ellos. Era una situación que le hacía falta al club, después de tantos vaivenes, subidas y bajadas, y tanta inestabilidad. Uno de los máximos responsables es Manolo González".

En este sentido, Sergio Sánchez, exfutbolista del Espanyol, comentó sobre sus sensaciones de cara al final de temporada del equipo de Manolo González: "Si siguen así, obviamente que sí. Tienen todo para hacer grandes cosas. Ojalá que sea así, porque soy perico y quiero seguir disfrutando del equipo". Además, el exdefensa fue preguntado por el fichaje de Joan García por el Barcelona y si entiende la decisión: "Sí y la afición del Espanyol debe entenderla. Era una oportunidad meramente y estrictamente deportiva, en la que no puedes decir que no. Si no quieren animarle, pues al menos que tampoco lo abucheen. Es verdad que se ha ido a la competencia, pero no hay que negar lo evidente. Hay equipos que cuando vienen a firmarte no puedes decir que no".

Joan García, regresó por todo lo alto al RCDE Stadium

Joan García vuelve al RCDE Stadium y a verse las caras con el Espanyol. El portero del Barcelona superó la lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego todo el mes de octubre y está rindiendo a su mejor nivel. De hecho, el conjunto de Hansi Flick, tras el regreso del meta, ha ganado todos los partidos excepto la dura derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge, condicionada también por al expulsión de Ronald Araujo. Además, el catalán viene de no encajar gol en sus dos últimos encuentros, contra Osasuna y Villarreal, firmando dos goles a favor su equipo y liderando la tabla de LaLiga EA Sports en el comienzo de 2026.