El Espanyol se blinda en el derbi: redes de seguridad y veto total a símbolos del Barça

El club perico refuerza la seguridad para el partido del sábado ante el Barcelona, con controles exhaustivos, prohibiciones estrictas y medidas para evitar incidentes en el RCDE Stadium

El Espanyol no quiere sorpresas en el derbi del próximo sábado 3 de enero y ha decidido elevar al máximo las medidas de seguridad en el RCDE Stadium. El club catalán anunció este martes un protocolo especial que incluye la instalación de redes en las dos porterías, controles exhaustivos en los accesos y la prohibición expresa de cualquier simbología del FC Barcelona en todo el recinto.

La entidad perica prevé un ambiente especialmente tenso, marcado por el regreso de Joan García al estadio donde se formó antes de marcharse al eterno rival el pasado verano, un movimiento que no ha sido perdonado por buena parte de la afición blanquiazul.

Controles reforzados y acceso anticipado al estadio

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar la entrada de los aficionados, las puertas del RCDE Stadium se abrirán dos horas antes del inicio del encuentro. El Espanyol espera una gran afluencia de público y ha reforzado tanto el personal de seguridad como los controles en los accesos.

Amparándose en el artículo 59 del Real Decreto sobre espectáculos deportivos, el club ha recordado que no se permitirá la entrada con objetos voluminosos o potencialmente peligrosos. Entre ellos se incluyen cascos de moto, maletas, ordenadores, mochilas grandes, bolsas deportivas y cualquier objeto que pueda ser lanzado al terreno de juego o dificultar una evacuación en caso de emergencia.

El mensaje del club es claro: tolerancia cero con cualquier elemento que pueda alterar el normal desarrollo del partido.

Prohibida cualquier simbología del Barcelona

Una de las medidas más contundentes anunciadas por el Espanyol es la prohibición total de símbolos del FC Barcelona dentro del estadio. El veto afecta a camisetas, gorras, bufandas, banderas o cualquier otro distintivo del equipo visitante, sin excepción de zonas dentro del RCDE Stadium.

Desde el club se insiste en que esta norma se aplicará de forma estricta y generalizada, como parte del dispositivo especial diseñado para un partido considerado de alto riesgo por su rivalidad histórica.

Redes de seguridad y aviso de sanciones

La imagen más llamativa del derbi será la presencia de redes de seguridad en ambas porterías. El Espanyol ha optado por esta medida para impedir el lanzamiento de objetos al césped, consciente de que el estadio se encuentra apercibido de cierre por incidentes anteriores.

Además, el club ha recordado a sus socios y aficionados las consecuencias recogidas en su Reglamento Disciplinario. Las sanciones pueden ir desde simples amonestaciones privadas hasta la suspensión o pérdida de la condición de socio o abonado durante un periodo de hasta cinco años.

A ello se suman posibles sanciones económicas impuestas por los organismos competentes, que pueden oscilar entre los 150 y los 650.000 euros. El Espanyol quiere fútbol y derbi, pero sin incidentes.