Joan Collet, expresidente del Espanyol, sobre el regreso de Joan García: "No podemos caer en el error de lo que pasó con Figo"

La vuelta del portero del Barcelona al RCDE Stadium este sábado está siendo una de las noticias más destacadas de la semana por su polémica salida del conjunto perico en el pasado mercado de fichajes

El Barcelona se enfrenta este sábado a las 21:00 al Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Más allá de las expectativas que puede tener un derbi entre los de Hansi Flick y los de Manolo González, la cita tendrá el foco en Joan García, que volverá por primera vez a la que fue casa desde su fichaje por el equipo azulgrana. Por su parte, el portero detalla en las semanas previas lo especial que supone jugar contra su exequipo, pero está siendo algo que Joan Collet, expresidente del club perico, ha querido analizar.

Joan Collet pide cautela con la vuelta de Joan García al RCDE Stadium

En este sentido, Joan Collet, expresidente del Espanyol, ha hablado en El Partidazo de Cope sobre lo que puede ser el regreso de Joan García este sábado al RCDE Stadium, que viene de ganar al Athletic Club en San Mamés: "Se habla demasiado de Joan Garcia. La cosa está demasiado caliente, creo que incluso más de la cuenta, la verdad. Estamos ya rozando el extremo, ¿no? Se puede gritar, se puede silbar, pero yo creo que de aquí ya no tiene que pasar. No podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo".

Por otro lado, Joan Collet habló de lo que supone la semana del derbi entre el Espanyol y el Barcelona, que recupera a Pedri: "Son las dos horas más largas de todo el año, cuando peor hemos estado, cuando por más muertos nos han dejado, es cuando más guerra les hemos dado". Además, el expresidente hizo especial hincapié en la hora del encuentro de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium y abala la figura de Manolo González: "Estando yo en la presidencia, los Mossos d'Esquadra siempre aconsejaban jugar a primera hora, y mejor a las 14 que a las 16:15. Es la piedra fundamental de este proyecto. Para mí Manolo ahora mismo es imprescindible, indispensable".

El Espanyol, dispuesto a seguir con la buena racha de resultados

Por su parte, el Espanyol prepara el encuentro con el objetivo de volver a sumar de tres en el encuentro contra el Barcelona. Los de Manolo González vienen de firmar cinco victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, ante el Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Getafe y Athletic Club, lo que les deja quinto clasificado en el campeonato doméstico con 33 puntos. Además, la solidez defensiva está siendo una de las claves del conjunto perico, donde han dejado la puerta a cero en tres de los choques citados anteriormente.

Sin embargo, el Espanyol se enfrenta ante el rival más goleador de LaLiga EA Sports como es el Barcelona, que ha logrado 51 tantos en 18 jornadas, cifras muy lejanas a las de sus principales competidores en la clasificación, ya que el Real Madrid ha firmado 36 y el Atlético de Madrid 33.