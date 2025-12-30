Pedri se pronuncia tras volver con el grupo: "Tuve una pequeña sobrecarga y afortunadamente ya me encuentro bien"

El centrocampista canario, que fue baja en el último encuentro de LaLiga EA Sports contra el Villarreal, completó la sesión de entrenamiento de Hansi Flick a puerta abierta en el Johan Cruyff y apunta al duelo frente al Espanyol de este sábado en el RCDE Stadium

Pedri volvió a reaparecer con el Barcelona en el día de ayer. El centrocampista canario se ha recuperado de sus molestias que le dejaron fuera del partido contra el Villarreal y es uno más en la plantilla de Hansi Flick. De hecho, pudo completar el entrenamiento, a puertas abiertas en el Johan Cruyff, sin ningún problema. Por ello, el jugador se une a la novedad de Araujo, que también estuvo de vuelta tras marcharse de retiro espiritual a Israel. En este sentido, el conjunto azulgrana pone el foco en el importante encuentro del sábado ante el RCD Espanyol.

Pedri analiza el encuentro contra el Espanyol de Manolo González

Pedri analizó, en los canales oficiales del Barcelona, sus sensaciones tras volver a entrenar con el grupo: ·"A mí también me alegra verme en el césped. Tenía ganas ya de entrenar. Tuve una pequeña sobrecarga y afortunadamente ya me encuentro bien, con ganas de seguir aportando al equipo y disfrutando dentro del campo". Además, el jugador alabó la presencia de la afición en la sesión a puertas abiertas en el Johan Cruyff: "Estas son las cosas por las que decimos que el Barcelona es más que un club. Y es bonito ver el apoyo de la afición. Poder ayudar a la gente es lo mejor que hay". Por otra parte, el centrocampista analizó el encuentro del sábado contra el Espanyol, al que jugadores como Roberto Fernández también se han hecho eco: "Llegamos al derbi del sábado en una buena dinámica. Pero saldremos a por todas y a ganar como siempre".

Por último, Pedri fue preguntado por sus deseos de cara al próximo año, que mañana pone fin el 2025, donde el Barcelona se ha proclamado campeón de torneos como la Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga EA Sports: "Al 2026 le pido salud para mí y para los míos. Al fin y al cabo eso es lo más importante. Hace poco hicimos la visita a los Hospitales y te das cuenta que hay cosas más importantes que el fútbol. Lo que le pido es eso. Los títulos siempre se piden, pero no se dicen para que se cumplan". De esta manera, Hansi Flick va recuperando efectivos de cara a un mes de enero que se espera intenso por la disputa de hasta tres competiciones, por lo que será necesario contar con variantes en la plantilla, a la que volverá Gavi en las próximas semanas, que ya pone el foco en su vuelta con el grupo.

La vuelta de Pedri, un refuerzo de lujo para Hansi Flick

Pedri es considerado uno de los jugadores más imprescindibles para Hansi Flick, tal y como lo reflejan los minutos que el técnico le ha dado hasta el momento en el Barcelona. Por ello, su baja es aún más significativa. De hecho, el conjunto azulgrana, con el centrocampista canario ausente, cayó derrotado contra el Chelsea, 3-0, en Stamford Bridge. De esta manera, su regreso se considera capital, en un mes en el que el equipo culé se verá las caras con rivales de la talla del Espanyol o Real Sociedad, a domicilio en LaLiga EA Sports y también fuera de casa contra el Slavia Praga, además del duelo en Arabia frente al Athletic Club, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España.