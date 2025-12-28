Gavi pone el foco en el Mundial de 2026: "Ojalá pueda ir y estar al cien por cien"

El centrocampista del Barcelona, que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla, ha hablado del sueño de ir convocado por Luis de la Fuente la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, además de comentar cómo está llevando su recuperación

Gavi sigue pendiente de poder estar de vuelta cuanto antes a disposición de Hansi Flick. El jugador fue operado el pasado 23 de septiembre por una lesión de rodilla y la previsión apuntaba para unos cuatro o cinco meses de baja, por lo que el comienzo de 2026 puede ser clave para la reaparición del centrocampista en los terrenos de juego. Por ello, el futbolista de Los Palacios ha contado él mismo cómo están siendo sus sensaciones en el proceso de recuperación, además de señalar el sueño de ir convocado por Luis de la Fuente al Mundial del próximo año.

Gavi confirma los plazos para su vuelta a los terrenos de juego

En este sentido, Gavi ha hablado de su lesión, que podría ser usada para fichar un refuerzo para Hansi Flick, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo: "Voy cumpliendo los plazos que me han marcado y, hasta ahora, todo va muy bien. Lo que verdaderamente me importa es estar aquí trabajando para recuperarme lo antes posible y de la mejor manera. Aprendes mucho cuando te pasan este tipo de lesiones. Sobre todo a tener paciencia. Lo que más me duele es estar viendo a mis compañeros y no poder jugar".

Además, Gavi alabó el compañerismo de los jugadores del Barcelona durante el tiempo que el futbolista se está recuperando de su lesión de rodilla: "No tengo ninguna queja con mis compañeros, se portan muy bien conmigo", destacando al mismo tiempo a “Araujo, Pedri, Lamine Yamal y Balde”, pero afirmando finalmente que "todos están siempre conmigo". El futbolista de Los Palacios también tuvo palabras hacia la temporada que está firmando hasta el momento de su equipo, líder de LaLiga EA Sports en el cierre del año 2025: “Están haciendo un 'temporadón'. No podemos relajarnos porque todavía no se ha decidido ningún trofeo”. Por último, el centrocampista quiso hablar de sus objetivos corto y medio plazo, destacando el sueño de ir convocado por Luis de la Fuente al próximo Mundial de 2026: "Yo lo único que quiero es recuperarme y estar con mi equipo jugando. No sé si será mi año. Todavía me quedan muchos años por delante. También está el Mundial, ojalá pueda ir y estar al cien por cien".

Hansi Flick demostró su confianza en Gavi

Por otra parte, mientras Gavi sigue a la espera de poder tener luz verde para su regreso a los entrenamientos de Hansi Flick, cabe recordar los números que ha firmado hasta el momento con el técnico alemán en el banquillo del Barcelona. En la pasada temporada 2024/2025, el centrocampista de 21 años disputó un total de 42 partidos, dejando un registro de 26 encuentros en LaLiga EA Sports, cuatro en Copa del Rey, dos en la Supercopa de España y diez en la UEFA Champions League. Por último, el jugador participó en los tres encuentros que llevaron a a cabo el club en la gira por Asia y en el amistoso ante el Como, además de en las dos primeras jornadas del campeonato doméstico, frente a Mallorca y Levante.