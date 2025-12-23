Pedri, sobre volver a jugar con Messi: "Por supuesto que me gustaría, sin ninguna duda"

El centrocampista del Barcelona y la selección española se ha abierto para analizar, entre otros temas de actualidad, la figura de Hansi Flick en el vestuario, la derrota contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la posibilidad de volver a tener a la leyenda argentina como compañero en el equipo

Pedri está siendo una de las figuras más relevantes del Barcelona está temporada. El centrocampista ha ido progresando desde su fichaje por el conjunto culé y siendo una pieza capital en el once titular. Esto le ha llevado a recibir halagos de leyendas como de Marcelo, que ha destacado que el canario tiene "cositas" del Real Madrid. En este sentido, el ex de Las Palmas ha hablado de la influencia que tiene Hansi Flick en el vestuario, además de comentar el deseo de volver a jugar en alguna ocasión con Leo Messi o su relación con Ferran Torres.

Pedri y la figura de Hansi Flick en el Barcelona

De esta manera, Pedri ha hablado, en una entrevista con Esquire, de lo que representa Hansi Flick en el Barcelona, que vienen de ganar al Villarreal en La Cerámica, y su opinión sobre la manera de defender con el técnico alemán: "Su influencia es enorme. Dentro del club, en cuanto a seriedad, ha cambiado muchas cosas. En el día a día es muy familiar. Siempre nos ayuda y nos da consejos, sobre todo en el plano táctico. Desde fuera puede parecer arriesgado por la línea defensiva tan adelantada y los espacios, pero si el equipo presiona arriba es muy difícil que el rival encuentre el hueco para filtrar el pase perfecto al delantero”.

Además, Pedri habló de los objetivos con el Barcelona esta temporada: "¿Por qué no? No será nada fácil, pero espero que podamos repetir el triplete nacional de la temporada pasada y ganar también la Champions”. Por otro lado, el centrocampista del conjunto de Hansi Flick explicó sus sensaciones sobre la derrota contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde además cayó lesionado y fue expulsado: Me dolió absolutamente todo: la derrota, la primera expulsión de mi carrera y una lesión que me afectó muchísimo”. Además, el futbolista canario fue preguntado por la posibilidad de volver a tener como compañero a Leo Messi: “Por supuesto que me gustaría volver a jugar con él, sin ninguna duda. Es el mejor de la historia y me ayudó muchísimo durante el año en el que jugamos juntos”.

Pedri habla de su relación con Ferran Torres

Por último, Pedri habló de su rutina antes de los partidos, además de su relación con Ferran Torres: “Solo desayuno los días de partido y hago una comida contundente. Es algo que me he impuesto yo. A la ida va medio dormido, pero a la vuelta hablamos mucho. Me ha dado muchos consejos que me han funcionado”.

Con ello, Pedri, que se tuvo que perder el partido contra el Villarreal en La Cerámica, que acabó con victoria para los de Hansi Flick, espera poder volver a entrar en el once inicial del conjunto culé para verse las caras con el Espanyol. Los azulgrana se medirán a una de las sensaciones de esta Liga, que ayer derrotaron al Athletic Club en San Mamés, lo que les deja quinto clasificados con 33 puntos, a tan solo dos del equipo de Marcelino y cuatro del Atlético de Madrid.