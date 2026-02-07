Jagoba Arrasate: “Perdimos 3-0, pero veo cosas que me gustan del equipo”

Jagoba Arrasate reconoce la derrota del Mallorca ante el Barça, pero destaca la actitud del equipo, la solidez defensiva y el buen rendimiento de Jan Virgili

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, reconoció la derrota por 3-0 ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, pero quiso poner el foco en los aspectos constructivos del partido, como la organización defensiva y el desempeño de algunos jugadores jóvenes.

“No podemos estar contentos, perdimos 3-0, pero últimamente veo cosas que me gustan. Es la dirección en la que queremos avanzar”, declaró Arrasate, destacando la actitud y el esfuerzo del equipo a pesar de la superioridad técnica del rival.

Buen rendimiento defensivo pese a la derrota

El técnico valoró la primera mitad como positiva en términos defensivos: “Hemos defendido bien. El único gol del primer tiempo vino tras un rebote. El Barcelona tuvo la posesión, pero concedimos muy poco. En la segunda parte ellos aumentaron la intensidad y nos costó más recuperar”, explicó.

Arrasate subrayó que el marcador final se debe en parte al desgaste físico: “Cuando estás presionando arriba y vas agotado, es más fácil encajar goles. No achacaría lo defensivo de hoy, pero sí debemos mejorar nuestra solidez fuera de casa en la segunda vuelta.”

Reconocimiento a los jóvenes talentos

El técnico mallorquinista quiso destacar el desempeño del joven Jan Virgili, quien fue clave en la salida de balón y generación de ocasiones. “Estoy muy contento con Virgili. Tiene personalidad para encarar rivales y aún tiene mucho margen de mejora. Fue un partido excelente para él, especialmente por ser su primer encuentro en el Camp Nou”, dijo Arrasate.

También explicó los cambios en el equipo: “Jan tuvo molestias en el isquio, por precaución lo sustituimos. Muriqi también salió por cansancio. Son decisiones tácticas y físicas que debemos tomar considerando el esfuerzo del equipo.”

Lecciones del partido y enfoque en el futuro

Arrasate valoró que, pese a la derrota, el equipo generó ocasiones claras y mostró una intención ofensiva que le ilusiona de cara a la segunda vuelta: “Prefiero que el equipo busque ir hacia adelante, aunque nos puedan hacer goles. Si seguimos esta línea, nos irá mejor en lo que queda de campeonato.”

El entrenador también hizo hincapié en la importancia de la mejora fuera de casa, reconociendo que los números de la primera vuelta no fueron buenos: “Tenemos que trabajar en eso. Esta segunda vuelta comienza con partidos complicados, pero confío en que podremos sumar puntos.”

Valoración de jugadores y planteamientos tácticos

Arrasate comentó la influencia de la ausencia de Pedri en el planteamiento del Barcelona y elogió a jugadores como Pablo Torre y Mateu Morey por su capacidad de generar espacios y ofrecer soluciones ofensivas. También aclaró la situación de jóvenes como Zito Luvumbo, asegurando que irá entrando progresivamente en el equipo.

Sobre la gestión de los cambios y esfuerzos físicos, el entrenador explicó: “La semana de preparación no fue completa y tuvimos que tomar decisiones por precaución. Queremos proteger a los jugadores y que lleguen frescos a los próximos partidos.”

A pesar del marcador adverso, Jagoba Arrasate dejó un mensaje positivo: “El equipo está mejorando, aprendiendo de cada partido y con la intención de competir cada semana. La segunda vuelta será exigente, pero seguimos construyendo un Mallorca sólido y competitivo.”