Hansi Flick, crítico pese a la victoria: “La primera parte no fue buena, pero reaccionamos muy bien”

Hansi Flick analizó con autocrítica la victoria ante el Mallorca, valoró la reacción del equipo tras el descanso y elogió el primer gol de Marc Bernal con el Barça

Tras la contundente victoria del FC Barcelona por 3-0 frente al RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou, Hansi Flick compareció ante los medios para valorar el rendimiento de su equipo. El técnico alemán se mostró satisfecho por el resultado y por haber sumado tres puntos importantes, aunque reconoció sin rodeos que la actuación en la primera mitad estuvo lejos del nivel esperado.

“El partido no fue sencillo al inicio. En la primera parte estuvimos demasiado lentos, sin la intensidad ni el ritmo que queremos imponer”, explicó Flick, visiblemente autocrítico. Sin embargo, el entrenador subrayó la capacidad de reacción del equipo tras el descanso, destacando la mejora colectiva y los ajustes tácticos que permitieron dominar el encuentro.

Una segunda parte que marca el camino

El técnico azulgrana señaló que la clave del cambio estuvo en el posicionamiento y en una mayor fluidez con balón. “Tuvimos que corregir algunas cosas, sobre todo a nivel posicional. En la segunda parte estuvimos mucho mejor, más agresivos y más reconocibles”, afirmó.

El Barcelona logró cerrar el partido sin conceder goles, algo que Flick valoró especialmente. “Hemos marcado tres goles, no hemos encajado ninguno y hemos sumado otra victoria. En general, ha sido un día muy positivo”, resumió el entrenador, que evitó mirar más allá del encuentro disputado. “Hoy toca hablar del partido de hoy; lo demás ya llegará”, concluyó con serenidad.

Marc Bernal, protagonista de la tarde

Uno de los nombres propios del partido fue Marc Bernal, autor del tercer gol y gran protagonista emocional de la jornada. Flick no escatimó elogios hacia el joven centrocampista, que marcó su primer gol como profesional tras superar una grave lesión.

“Para Bernal ha sido un día fantástico. Después de una lesión tan dura, ha ido recuperándose paso a paso, y marcar su primer gol con el Barça es algo muy especial”, destacó el técnico alemán, subrayando el proceso de crecimiento del canterano.

Un gol cargado de emociones

Visiblemente emocionado, Marc Bernal compartió sus sensaciones tras el encuentro. “Cuando marqué, se me vino a la cabeza todo lo del año pasado, lo mal que lo pasé durante la lesión. Es una satisfacción enorme, especialmente para mi familia. Me he acordado mucho de ellos”, confesó el mediocentro.

El jugador explicó con detalle cómo vivió la jugada del gol. “Vi que Fermín me estaba mirando y detecté el espacio. Dudé un momento, iba a chutar con la derecha, pero al ver a Maffeo preferí recortar porque confío más en mi zurda. La pelota toca un poco en Mascarell, pero entra. Fue una alegría tremenda”, relató.

De menos a más tras la lesión

Bernal reconoció que su evolución ha sido progresiva y que ahora se siente en un momento mucho más favorable. “Desde el principio sabía que iría de menos a más. Ahora estoy mejor físicamente y quiero aprovechar cada minuto que me den”, afirmó con ambición.

El centrocampista también destacó el ambiente interno del vestuario como una de las claves del buen momento del equipo. “Estamos en una dinámica muy positiva. Hay competencia, pero es sana. Nos llevamos muy bien y eso se nota en el campo”, explicó.

Confianza y crecimiento en el proyecto azulgrana

Las palabras de Flick y Bernal reflejan un mismo mensaje: confianza, paciencia y crecimiento progresivo. El Barcelona sigue sumando resultados, consolida a jóvenes talentos y refuerza su identidad colectiva, mientras figuras como Marc Bernal empiezan a dejar huella tras superar momentos difíciles.