El Barcelona hace oficial su desvinculación de la Superliga

La entidad azulgrana, presidida por Joan Laporta, ha explicado en un comunicado "a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación de la Superliga europea"

El Barcelona se ha despedido oficialmente de la Superliga europea. La entidad azulgrana ha comunicado su desvinculación, confirmando las intenciones que dejó caer Joan Laporta el pasado mes de diciembre. Por ello, el club, que fue uno de los impulsores en 2021, deja de pertenecer a un proyecto que viene a competir con la UEFA para competiciones como la UEFA Champions League. Por otro lado, Florentino Pérez apuntó en la Asamblea del Real Madrid lo "indispensable" que es este proyecto para el fútbol, pero en el que el equipo culé no estará.

El Barcelona dice adiós a la Superliga

De esta manera, el Barcelona ha comunicado oficialmente su salida de la Superliga europea: "El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea". En este sentido, Joan Laporta fue muy claro, con La Vanguardia el pasado diciembre, sobre la postura del club en este proyecto: "En el tema de la Superliga veo que hay desequilibrios entre clubs-estado y clubs históricos. Toda la indefinición no nos beneficia y he encontrado interlocutores en UEFA, con Ceferin, y ECA, con Nassr, que están receptivos. Y con el Madrid y a medias el Juve estamos en la Superliga. Dije que fuéramos todos a negociar, pero me dijeron que fuera yo con unas bases. Y así lo hice. Y estuvieron de acuerdo".

Además, Joan Laporta siguió apuntando que "llegamos a un principio de acuerdo y por detrás en Madrid dicen que no lo seguirán. En el Barça haremos la transición en la línea que siempre hay que dar una oportunidad a la paz y persistir. Intentar llegar a un acuerdo. No nos beneficia a nadie que haya conflicto. Algunos quieren estar instalados en el conflicto permanente y nosotros no queremos”.

Florentino Pérez se defiende ante las críticas hacia la Superliga

De esta manera, Florentino Pérez podría reaccionar en los próximos días tras el comunicado del Barcelona, que ha dejado en evidencia las intenciones de una entidad presidida por Joan Laporta. Por ello, se cierra un capítulo que mantenía ligado a Barcelona y Real Madrid desde 2021, con el que Florentino Pérez se mostró así de tajante en la Asamblea del pasado mes de noviembre: "La Superliga es un proyecto indispensable para que la distancia entre el fútbol inglés y el resto no sea insalvable. Hemos derribado en tiempo récord un régimen de monopolio de más de 60 años. En 2021, la UEFA se permitía amenazar a los clubes con expulsarles. Y nos abrieron un expediente sancionador para expulsarnos de la Champions. Cuatro años después llegó la resolución del TJUE y dos sentencias demoledoras de los tribunales de Madrid. Y ante estas sentencias, LaLiga y la UEFA le quita importancia. Y se centran en la paz. Se piensan que somos tontos. Nos dieron la razón en 21 de los 23 puntos y pagaron las costas".