Fermín y el "sueño" con el Barcelona tras firmar su renovación hasta 2031: "Ojalá algún día pueda llegar"

El centrocampista andaluz, que ha logrado prolongar su contrato con la entidad ha azulgrana, ha analizado su presente y futuro en el club a sus 22 años, así como su momento de forma actual con Hansi Flick

Fermín está siendo uno de los jugadores más destacados del Barcelona esta temporada. El jugador de 22 años ha derribó la puerta del primer equipo hace tres campañas y desde entonces no ha dejado de dar pasos hacia adelante. En este sentido, la dirección deportiva ha logrado la renovación, y mejora salarial, del futbolista andaluz, por lo que estará vinculado al club hasta 2031. Por ello, el centrocampista ha querido analizar, ante los medios de comunicación, su momento de forma actual, además de desvelar un sueño con la camiseta blaugrana.

Fermín, una renovación de mérito en el Barcelona

Fermín está alcanzando esta campaña sus mejores datos en la faceta goleada con el Barcelona. Hasta la fecha, el jugador ha logrado nueve goles y 10 asistencias entre LaLiga EA Sports, Copa del Rey, Supercopa de España y UEFA Champions League. Además, su regularidad le está haciendo ser uno de los jugadores más usados por Hansi Flick, que apunta a incluirle en el once en el duelo de esta tarde en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca. Por este sentido, desde la dirección deportiva no han tenido dudas en blindar al futbolista andaluz, conscientes de los diferentes intereses que han llegado por su fichaje en los últimos mercados, como el del Chelsea principalmente. De esta manera, el club ha hecho oficial la renovación del centrocampista hasta 3031, cerrando la puerta a todo tipo de rumores que puedan venir en las próximas fechas.

Tras ello, Fermín ha querido atender a los medios de comunicación para compartir sus sensaciones tras renovar hasta 2031, donde ha dejado muy claro que no cree "que haya llegado a mi techo. Tengo 22 años, estoy en un buen momento, pero quiero seguir mejorando y hacer historia con el Barça". Por otro lado, el jugador andaluz ha apuntado el foco de cara al futuro en el club, pero no antes de recordar su pasado y cómo llego al conjunto de Hansi Flick: "He recorrido un camino duro y difícil, pero todo lo que he vivido me ha servido para madurar. El niño que venía de El Campillo solo quería jugar en el Barça. Estoy contento, nunca he dudado y ojalá pueda estar aquí muchos años. Allí aprendí mucho. Me costó todo bastante y lo pasé mal, pero eso me sirvió para aprender y mejorar".

Fermín, sobre la "ilusión" de la Champions League

Por otro lado, Fermin quiso alabar la gestión y la ayuda de Flick en el grupo: "Soy más calmado en el campo, tomo mejores decisiones y Hansi me da mucha confianza. Me ayuda a mejorar cada día". Además, el jugador destacó las ganas de poder levantar la Copa de Europa, entre otros: "Queremos ganar títulos. La Champions es la ilusión de todos. Somos una familia dentro y fuera del campo y nos espera una temporada muy bonita". Por último, el centrocampista detalló el "sueño" que se pone con la camiseta azulgrana, en la que es su tercera temporada en el primer equipo culé: "Ser capitán del Barça sería un sueño, ojalá algún día pueda llegar".