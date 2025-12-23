Luis de la Fuente, sobre la convocatoria de Joan García: "La decisión que tome es con la que voy a estar convencido"

El técnico de la selección española ha hablado de la posibilidad de que el portero del Barcelona entre en una de las siguientes listas de 'La Roja', de cara a la Finalíssima contra Argentina o para el Mundial de 2026, pese a reconocer su confianza en Unai Simón, Álex Remiro y David Raya

El fichaje de Joan García está siendo un éxito en el Barcelona. Hansi Flick 'celebró' su regresó contra el Celta de Vigo en noviembre tras estar casi un mes apartado de los terrenos de juego. Tras ello, el exportero del Espanyol entra en las quinielas para recibir la llamada de Luis de la Fuente y estrenarse en una convocatoria con la selección española. De esta manera, el propio técnico de 'La Roja' ha valorado la opción de que el meta de 24 años pueda entrar en la lista para disputar la Finalíssima, que ya tiene fecha y lugar, o para el Mundial de 2026.

Luis de la Fuente valora la opción de Joan García en 'La Roja'

En este sentido, el Diario AS ha emitido en el día de hoy un extracto de una entrevista con Luis de la Fuente, en la que le preguntan por la situación en la portería de la selección española y por la opción de incluir a Joan García en las próximas convocatorias, al que llamó en octubre por su operación de menisco: "Tenemos a cinco o seis de los mejores porteros del mundo, pero que tampoco habla nadie de Robert Sánchez, ni de Leo Román, ni Joan García, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España, fantásticos, pero es verdad que ahora estamos apostando por estos tres y veremos qué pasa de aquí a marzo o que pasará de aquí a junio, Dios lo sabe. Cuando llegue ese momento, habrá que tomar una decisión que gustará a una gente más y a otra menos". Por último, el técnico de 'La Roja' concluye afirmando que "la decisión que tome es con la que voy a estar convencido".

Por ello, Luis de la Fuente tendrá que tomar una primera decisión importante en el mes de septiembre, cuando tendrá lugar la Finalíssima entre España y Argentina. Hasta la fecha, el técnico lo ha tenido muy claro con Unai Simón, Álex Remiro y David Raya, dejando fuera a un Joan García que se ha tenido que perder hasta nueve encuentros con el Barcelona por su operación de menisco. Sin embargo, el portero ha vuelto a su mejor nivel, siendo decisivo y clave para que el conjunto de Hansi Flick logre siete victorias consecutivas en los últimos siete encuentros, tanto en LaLiga EA Sports, como en la Copa del Rey y UEFA Champions League.

Joan García, el número uno para Hansi Flick

Hansi Flick ha sido tajante cuando le han preguntado en rueda de prensa por la situación en la portería del Barcelona, dejando claro que Joan García es el número uno para él. De esta manera, esta decisión amplía sus opciones de poder entrar en una convocatoria de Luis de la Fuente, ya que todo apunta a que disputará los encuentros más importante de la temporada con el conjunto culé. Mientras tanto, Ter Stegen fue el elegido para el choque de Copa del Rey ante el Guadalajara, en el que fue su regreso seis meses después de la última vez que se puso los guantes.