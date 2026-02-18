Leandro Cabrera, una 'cabeza' que amenaza al Atlético de Madrid en el Metropolitano

El central del Espanyol afronta el duelo de este sábado ante los de Simeone siendo el defensa con más goles de cabeza de las cinco de las grandes ligas, además de una de las buenas noticias del equipo de Manolo González en esta crisis de resultados

Leandro Cabrera está siendo una de las figuras más destacadas del Espanyol. El central está cumpliendo su séptima temporada en el equipo de Manolo González, siendo uno de los fijos en el eje de la zaga. De esta manera, el jugador de 34 años, que sufre una crisis de resultados en el conjunto perico, afronta el duelo de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano en un gran momento de forma a nivel goleador. En este sentido, el de Montevideo se ha convertido en el defensa con más goles de cabeza de las cinco grandes liga, llevando tres hasta el momento esta campaña.

Manolo González, confianza plena en Leandro Cabrera en el Espanyol

Manolo González ha depositado su confianza en Leandro Cabrera para cubrir uno de los puestos de la defensa del Espanyol. De hecho, el central tan solo se ha perdido un partido de LaLiga EA Sports en lo que llevamos de temporada, que fue el del pasado 26 de septiembre ante el Girona en Montilivi, por un problema muscular. Tras ello, el de Montevideo se quedó fuera de la convocatoria en los encuentros de Copa del Rey frente al Atletic Lleida y Atlético Baleares, donde el conjunto perico fue eliminado. De esta manera, el jugador de 34 años afronta ahora el choque contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano en un gran estado de forma a nivel individual. Hasta la fecha, el futbolista uruguayo ha firmado tres tantos en lo que llevamos de campaña, siendo el defensa con más goles de las cinco grandes ligas, empatado con el Cuti Romero. Además, el ex del Getafe es el central que más duelos gana por arriba del campeonato, con un total de 76.

Por otro lado, Cabrera es el tercer central de LaLiga EA Sports con más balones en largos, 157 y el quinto en pases progresivos, registrando un total de 200. Además, su efectividad con los remates de cabeza ha dejado al Espanyol como el equipo del campeonato que más goles ha firmado en este sentido, siendo el cuarto de las cinco grandes ligas, por detrás de Inter, Borussia Dortmund y Bayern de Munich. De esta manera, tan solo hay tres futbolistas en Primera División que superan en este aspecto al defensa de Montevideo, como son Toni Martínez, con seis, Ante Budimir, con cuatro, y Muriqi, con seis. Con ello, el jugador de 34 años llega al Metropolitano siendo una de las amenazas del conjunto de Manolo González y con el objetivo de romper la mala racha de resultados.

Leandro Cabrera, un goleador autocrítico con el momento del Espanyol

La racha del Espanyol en este comienzo de año, con cinco derrotas y dos empates, ha hecho saltar las alarmas en el equipo de Manolo González, pese a situarse sextos con 35 puntos. Uno de los 'portavoces' del conjunto perico es Leandro Cabrera, como uno de los capitanes de la plantilla. En este sentido, el central, que firmó su último gol en la visita a La Cerámica, fue tajante, tras la derrota frente al Villarreal, con la situación actual y la mala racha de resultados. "No sé si hay alguna explicación a los que nos está pasando. Muchos partidos se nos fueron por detalles. Ahora toca limpiar cabezas y dejar la portería a cero. Insisto en que tenemos que ser autocríticos. No dimos el nivel. Nos hicieron el primer gol y el equipo se desinfló".