Ramón Terrats confiesa el mensaje de Manolo González en el vestuario: "Es una de las cosas en las que hay que incidir"
El centrocampista del Espanyol, cedido por el Villarreal, ha hablado de su futuro, ya que tiene contrato hasta final de temporada. Además, el jugador de 25 años ha analizado la crisis de resultados que atraviesa el equipo, ya que no vencen desde 22 de diciembre
El Espanyol está atravesando una mala racha de resultados en el arranque de 2026. De hecho, los de Manolo González han firmado cinco derrotas y dos empates en los primeros siete encuentros del año en LaLiga EA Sports. Uno de los jugadores que ha tenido minutos con regularidad ha sido Ramón Terrats, cedido por el Villarreal hasta final de temporada. El centrocampista ha querido valorar cómo se encuentra personalmente y cómo ha sido su adaptación al equipo. Por otra parte, el futbolista de 25 años ha analizado la figura del técnico del conjunto perico en el vestuario.
Ramón Terrats hace una valoración de cómo fue su llegada al Espanyol
De esta manera, Ramón Terrats ha destacado que se encuentra "muy bien y muy cómodo. Contento con los compañeros, la verdad que me he encontrado un grupo muy humano, con energía y joven. Además, ha sido fácil adaptarse, estoy un momento que estoy contento, feliz y disfrutando lo que tengo, durante la semana y el fin de semana. Este último mes se me está notando. Cuándo salgo intento hacerlo lo mejor que puedo, con confianza, con energía y esto es muy positivo para mí".
Por otro lado, Ramón Terrats quiso mantener la incertidumbre con respecto a su futuro, ya que tiene firmada su cesión con el Espanyol hasta final de temporada: "Lo estoy disfrutando. No sé si será la última vez que vestiré esta camiseta. Intento disfrutar el día a día, de todo lo que me está pasando, tanto lo bueno como lo malo. A todos los jugadores nos gustaría jugar todo, no está siendo el caso, pero estoy intentando aprovechar las oportunidades. A partir de aquí lo estoy disfrutando, es una temporada buena y tenemos que dejar los problemas a un lado. En este mes de enero no se ha dado lo que queríamos, que es seguir ganando. Hemos hecho una gran primera vuelta y esto nos ha marcado el intentar luchar por cosas grandes".
Ramón Terrats ensalza la figura de Manolo González
En este sentido, Ramón Terrats siguió explicando que "por eso estoy aquí, si no no habría venido. Vengo al Espanyol porque considero que es una oportunidad muy buena para mí, por la ilusión de que es el Espanyol y es mi casa. No podía dejarla pasar porque nunca sabía si podría volver a tenerla. Decido estar en el Espanyol porque confío poder firmar aquí y quedarme muchos años aquí. Ahora mismo me veo en el Espanyol. Me tengo que centrar en estar aquí, disfrutar del día a día y nunca se puede saber que pasará en el futuro. Siempre he intentado disfrutar de lo que tengo y de lo afortunado que soy. Tengo que seguir luchando para poder jugar, demostrar y ayudar al equipo".
Por último, Ramón Terrats habló de Manolo González y lo que le transmite el técnico del Espanyol en el vestuario: "Fue Manolo el que me llamó para tener este rol y en verano hablamos de cómo encajaría dentro del equipo. Además, insistió para que estuviera aquí, mejoraría al equipo y que me ayudaría a ser el jugador que quiero ser. En este momento me está dando minutos en esas zonas que puedo encontrarme más cómodo. Que sigamos siendo nosotros mismos, que hagamos nuestro juego, seamos intensos en los duelos porque son jugadores de altísimo nivel y como no seamos así nos van a ganar. Es una de las cosas en las que hay que incidir. Es uno de los aspectos a tener en cuenta y más en su campo. Allí siempre aprietan más".