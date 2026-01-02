Pere Milla 'calienta' el derbi: "Yo pisaría a Lamine Yamal"

El delantero del Espanyol fue el protagonista en un programa humorístico, Perico Que Vola, en el que un espectador le preguntó sobre el encuentro contra el Barcelona y concretamente a quién pisaría, si al extremo de España o a Joan García

El Espanyol recibirá mañana al Barcelona, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Los de Manolo González se verán las caras con los de Hansi Flick en un partido declarado de alto riesgo pero incluso la chispa ha comenzado ya en el día previo al duelo, en el que también hablarán ambos entrenadores en rueda de prensa. En este sentido, Pere Milla, delantero del conjunto perico, ha afirmado, en un programa de humor, que pisaría a Lamine Yamal, que ayer no entrenó, en relación a una pregunta que le hacía un espectador.

Pere Milla no duda entre Joan García y Lamine Yamal

Pere Milla ya pone el foco en el encuentro de mañana entre el Espanyol y el Barcelona en el RCDE Stadium. El delantero de 33 años llega en buen estado de forma tras hacer gol ante el Athletic Club en la victoria en San Mamés, en el último partido disputado entre los de Manolo González y Ernesto Valverde en LaLiga EA Sports. En este sentido, el jugador, además, ha sido el invitado en un programa de humor llamado Perico Que Vola. En el mismo, el futbolista se sometió a diferentes preguntas de los espectadores presentes en este espacio y una de ellas fue: "¿A quién quieres pisar, a Joan García o a Lamine Yamal?", en relación al partido que comenzará a las 21:00 entre pericos y azulgranas y que desató las risas durante la emisión. De esta manera, Pere Milla no dudó y afirmó lo siguiente: "Yo creo que a Lamine Yamal", a los que se le sumaron aplausos tras la declaración del futbolista del Espanyol.

Por otro lado, Pere Milla chutó un cartón con la cara de Joan García que había presente en el plató del programa, lo que ha supuesto el enfado en los aficionados del Barcelona de cara al partido de mañana contra el Espanyol en el RCDE Stadium, pese a que el programa era un contexto humorístico. En cuanto al ámbito personal y futbolístico del jugador, el delantero de 33 años llega tras firmar un buen arranque de temporada 2025/2026, pese a ser expulsado ante el Mallorca el pasado 15 de septiembre, lo que le costó dos partidos de sanción y ser baja para los duelos frente a Real Madrid y Valencia. En este sentido, el conjunto perico perdió contra los de Xabi Alonso y empató ante el equipo de Carlos Corberán.

Pere Milla, un goleador que pretende seguir sumando en 2026

Además, Pere Milla encara la segunda parte de la temporada tras lograr seis goles en lo que llevamos de campaña en 15 encuentros de LaLiga EA Sports que ha disputado. Pese a la dura competencia que existe con Roberto Fernández y Kike García, el delantero de 33 años sigue siendo de la confianza de Manolo González, que se lo ha recompensado con minutos y titularidades. De hecho, el jugador lleva 10 partidos seguidos entrando en el once inicial, justo desde la expulsión y posterior sanción anteriormente mencionada.