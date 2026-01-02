Álvaro Benito, sorprendido con la decisión tomada en el Espanyol - Barcelona: "A mí me sigue chocando"

El analista valoró el hecho de no poder llevar hoy en día la camiseta de tu equipo a un estadio de Primera División, tal y como ocurrirá con los aficionados del Barcelona presentes mañana en el derbi contra el Espanyol en el RCDE Stadium

La semana del partido entre el Espanyol y Barcelona está dejando muchas noticias en todos los sentidos. Una de ellas, con Joan García como protagonista, ya que volverá por primera vez a la que fue su casa desde que fichó por el conjunto de Hansi Flick. Por ello y entre otras razones, el equipo perico ha reforzado la seguridad en el RCDE Stadium de cara a mañana hasta el punto de obligar no llevar alguna simbología con respecto a la entidad azulgrana. De esta manera, Álvaro Benito se ha mostrado sorprendido ante esta esta decisión tomada.

Álvaro Benito valora el veto total a la simbología del Barcelona en el RCDE Stadium

Álvaro Benito ha hablado, como viene siendo habitual, en El Larguero de la Cadena SER, donde ha valorado la decisión del Espanyol de prohibir llevar elementos relacionados con simbología del Barcelona al derbi de mañana en el RCDE Stadium, al que se espera que esté Pedri tras volver con el grupo: "Yo, que soy padre de una niña de tres años, a veces me gustaría llevarla al fútbol, pero hay ciertos estadios o ciertos, mejor dicho, ciertos partidos a los que, si lleva la camiseta de un determinado equipo, no puede ir. E insisto, en este caso se trata del Espanyol, del Espanyol-Barça, donde no puede ir nadie con simbología del Barcelona. Y se habla de normalidad..."

En este sentido, Álvaro Benito siguió analizando esta norma para un derbi que ya dejó polémica entre Manolo González y Lamine Yamal la pasada temporada: "A mí me sigue pareciendo increíble que en 2025, ya casi 2026, uno que sea del Barça no pueda ir a Cornellà con la vestimenta del Barça. Al igual que digo en un Barça-Espanyol, uno con la camiseta del Espanyol y en un Madrid-Barça uno con la camiseta del Barça y en un Barça-Madrid uno con la camiseta del Real Madrid. A mí me sigue chocando". Además, hoy hablan el técnico del cuadro local mañana y Hansi Flick en rueda de prensa, donde compartirán sus sensaciones previas al choque del RCDE Stadium y analizarán, entre otros temas, esta importante medida de cara a los aficionados presentes en el escenario del encuentro.

El Espanyol, lanzado en LaLiga EA Sports

No obstante, el plano deportivo será lo determinante en el Espanyol - Barcelona del RCDE Stadium, donde el conjunto de Manolo González llega tras ganar los últimos cinco partidos del campeonato doméstico, frente a Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Getafe y Athletic Club. Una de las figuras claves de este equipo es Javi Puado, que analizó lo que puede dar de sí un encuentro que tendrá la vuelta de Joan García como principal aliciente. Además, Manolo González está ante el reto de lograr la victoria ante uno de los rivales más complicados de Primera División como es el conjunto de Hansi Flick.